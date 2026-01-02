Cómo se vendieron los alimentos en las Fiestas: qué se agotó y qué no en Tucumán

Al comparar con 2024, el referente del sector destacó un dato clave: los precios. “Los productos navideños variaron entre un 6 y un 7% respecto del año pasado. Fue un aumento muy bajo y eso permitió que el consumidor pudiera comprar un poco más”, explicó. Aun así, aclaró que la situación fue dispar: “Hay supermercados que vendieron lo mismo que el año pasado, otros un poco más y otros menos”.