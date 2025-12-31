Cuando las fiestas son la excusa para volver a casa

La escena se repite cada diciembre. Valijas que avanzan lentas por la terminal, abrazos largos de quienes esperaron mucho tiempo por ese contacto, miradas que se humedecen antes de llegar. En el aeropuerto, el calor vuelve a sentirse apenas se cruza la puerta. En la ruta, el paisaje anuncia que el destino está cerca. Para muchos tucumanos que viven lejos, las fiestas de fin de año son la excusa perfecta, y necesaria, para volver a casa.