Copa Argentina 2026: Atlético Tucumán y San Martín ya conocen a sus rivales en 32avos

La Copa Argentina 2026 comenzó a tomar forma este miércoles, cuando en el predio "Lionel Messi" de Ezeiza se sortearon los 32avos de final. Con los 64 equipos ya confirmados, el certamen más federal del país definió el camino de cada participante. Para los clubes tucumanos, el sorteo dejó dos duelos atrapantes y con aromas distintos.
Atlético Tucumán, contra un rival del ascenso
El “Decano” debutará frente a Sportivo Barracas, un equipo habituado a los desafíos del ascenso y que suele incomodar en este tipo de torneos. El cruce pondrá a prueba al plantel de 2026 en el inicio de un año que tendrá calendario comprimido por el Mundial y que exigirá decisiones rápidas desde lo futbolístico.
San Martín y un duelo con sabor a escalón obligatorio
Por su parte, el "Santo" tendrá un desafío de otra naturaleza: enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional.
Será una prueba inmediata para el nuevo proyecto deportivo que lidera Facundo Pérez Castro y que busca devolverle al club un protagonismo que se perdió en los últimos años. El partido llegará en plena etapa inicial del ciclo y servirá para medir la competitividad del plantel en un mano a mano eliminatorio.
San Martín y Atlético integran diferentes cuadros, por lo que sólo podrían enfrentarse en una hipotética final.
Un certamen con novedades y calendario exigente
La 14ª edición de la Copa Argentina comenzará a disputarse en la última semana de enero, con Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA) como partido inaugural. Además, la organización confirmó una novedad importante: desde octavos de final habrá VAR, algo que hasta ahora solamente se había aplicado en la definición de 2025.
Todos los cruces de 32avos de final
- Boca vs. Gimnasia de Chivilicoy
- River vs. Ciudad de Bolívar
- San Lorenzo vs. Deportivo Rincón de Los Sauces
- Huracán vs. Olimpo
- Racing vs. San Martín (F)
- Independiente vs. Atenas (RC)
- Platense vs. Argentino (Monte Maíz)
- Argentinos vs. Midland
- Banfield vs. Real Pilar
- Lanús vs. Sarmiento (LB)
- Talleres vs. Argentino de Merlo
- Belgrano vs. Atlético de Rafaela
- Vélez vs. Deportivo Armenio
- Tigre vs. Claypole
- Estudiantes (LP) vs. Ituzaingó
- Gimnasia (LP) vs. Deportivo Camioneros
- Newell’s vs. Acassuso
- Rosario Central vs. Sportivo Belgrano
- Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (BA)
- Central Córdoba vs. Gimnasia (J)
- Atlético Tucumán vs. Sportivo Barracas
- Instituto vs. Atlanta
- Estudiantes (RC) vs. San Martín (T)
- Godoy Cruz vs. Deportivo Morón
- San Martín (SJ) vs. Deportivo Madryn
- Unión vs. Agropecuario
- Defensa y Justicia vs. Chaco For Ever
- Sarmiento vs. Tristán Suárez
- Aldosivi vs. San Miguel
- Barracas Central vs. Temperley
- Riestra vs. Deportivo Maipú
- Gimnasia (M) vs. Gimnasia y Tiro (Salta).