Copa Argentina 2026: Atlético Tucumán y San Martín ya conocen a sus rivales en 32avos

San Martín y un duelo con sabor a escalón obligatorio

Por su parte, el "Santo" tendrá un desafío de otra naturaleza: enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto, recientemente ascendido a la Liga Profesional.

Será una prueba inmediata para el nuevo proyecto deportivo que lidera Facundo Pérez Castro y que busca devolverle al club un protagonismo que se perdió en los últimos años. El partido llegará en plena etapa inicial del ciclo y servirá para medir la competitividad del plantel en un mano a mano eliminatorio.