María Becerra cumplió uno de sus sueños en Finlandia y… ¿Nicki Nicole le tiró una indirecta?

María Becerra eligió pasar su fin de 2025 e inicio de 2026 lejos de Argentina, aproximadamente a 13.000 kilómetros de distancia. Finlandia fue el destino por el que se inclinó para disfrutar con su pareja, J Rei, después de un año movido. Aunque las críticas no tardaron en llegar, la cantante eligió responder al hate y seguir disfrutando, buscando cumplir los cinco objetivos que se habían propuesto antes de partir.
Todas las metas que se planteó la pareja en Argentina estaban relacionadas con el paisaje mágico del Polo Norte. El primero de la lista fue también el primero en cumplirse: ver auroras boreales. Luego, uno de los objetivos motivados por J Rei era andar en motos de nieve. Aunque hasta ahora se cumplieron tres de esos cinco objetivos, la pareja continúa luchando por su cuarto y quinto deseo: cocinar a la intemperie a modo de camping y esquiar en la nieve.
Ver nevar: el sueño que cumplió María Becerra
Para fin de año, Becerra y J Rei se despertaron y desayunaron cerca de las 10 de la mañana. María apareció en su cuenta de TikTok para dar buenas noticias. Es que, según habían visto en el pronóstico del día, se esperaba una tormenta de nieve y ver nevar era justamente uno de los cinco objetivos que la pareja se había propuesto para estas vacaciones.
La mañana y la siesta transcurrieron con calma. Para desilusión de la cantante, la tormenta anunciada no llegó hasta horas más tarde. Pero con la primera caída de copos de nieve, no pudo controlar la emoción. “Le preguntamos al chofer si nieva siempre así. ‘Esto todavía no es nieve’, nos dice. Esto es aguanieve porque la temperatura todavía está baja”, relató María, impactada por lo que los lugareños consideraban temperatura alta.
A medida que la nevada fue incrementando, también fue creciendo la emoción de María. “¡Amor, es como en las películas! ¡Amor, tiene forma de copo, de lo que dibujás!”, dijo con tono de sorpresa, lo que causó la risa de miles de sus fanáticos. “Una flor de hielo, ¡no lo puedo creer! Estoy flasheando, me parece precioso”, siguió María. A la noche, cuando la verdadera tormenta empezó, ninguno de los dos quiso perderse el espectáculo blanco y salieron de su cabaña a hacer un muñeco de nieve y angelitos en el suelo.
¿Indirecta de Nicki Nicole a María Becerra?
Los seguidores de ambas artistas encuentran puntos de unión y también bisagras en la relación entre María Becerra y Nicki Nicole. Por eso, no dejaron pasar el comentario que hizo la cantante de “Dispara” en sus redes sociales y que se interpretó como una indirecta para la Nena de Argentina. “Vacaciones en el mejor lugar del mundo: el sur de nuestro país”, escribió Nicki Nicole en un carrusel que compartió en Instagram.
La frase que escribió fue entendida como un mensaje subliminal a Becerra. Es que las críticas más fuertes que recibió en los últimos días fueron más bien reclamos porque la novia de J Rei no elegía pasar sus vacaciones en el país, sino en un destino internacional.