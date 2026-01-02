María Becerra cumplió uno de sus sueños en Finlandia y… ¿Nicki Nicole le tiró una indirecta?

A medida que la nevada fue incrementando, también fue creciendo la emoción de María. “¡Amor, es como en las películas! ¡Amor, tiene forma de copo, de lo que dibujás!”, dijo con tono de sorpresa, lo que causó la risa de miles de sus fanáticos. “Una flor de hielo, ¡no lo puedo creer! Estoy flasheando, me parece precioso”, siguió María. A la noche, cuando la verdadera tormenta empezó, ninguno de los dos quiso perderse el espectáculo blanco y salieron de su cabaña a hacer un muñeco de nieve y angelitos en el suelo.