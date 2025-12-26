María Becerra respondió fuerte a las críticas por pasar Navidad en el exterior

Las críticas a María Becerra por vacacionar en Finlandia

Becerra se caracterizó siempre por una defensa de lo autóctono y de lo local: desde su amor por sus propios orígenes y la cultura de su barrio, hasta la defensa de lo nacional. Por eso, las críticas que le llegaron fueron en ese orden. En comentarios en las publicaciones de sus viajes, la cuestionaron por no haber elegido un destino local para estas fiestas.