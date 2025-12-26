Secciones
María Becerra respondió fuerte a las críticas por pasar Navidad en el exterior

La decisión de dónde vacacionar le costó a la Nena de Argentina una serie de disturbios entre los comentarios de sus publicaciones.

La artista eligió terminar el año en Finlandia para ver las auroras boreales y pasear en moto de nieve. La artista eligió terminar el año en Finlandia para ver las auroras boreales y pasear en moto de nieve. Foto: Instagram/mariabecerra
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Después de los shows que dio en el Estadio Más Monumental, María Becerra decidió tomarse un descanso. Alejada de los flashes, las cámaras y los escenarios, escogió un destino en otro continente para pasar los últimos días del año. Aunque sus seguidores de siempre la apoyaron y felicitaron, decenas de personas optaron por criticarla alegando un doble discurso por parte de la artista.

En uno de los puntos más boreales del mundo, Becerra y su pareja, J Rei, decidieron celebrar las fiestas de fin de año. La artista compartió increíbles imágenes y contó que siempre fue su sueño pasar la Navidad y el Año Nuevo en el Polo Norte. Por eso escogieron Rovaniemi, una ciudad finlandesa conocida por sus mágicas auroras y sus extensos días de oscuridad.

Las críticas a María Becerra por vacacionar en Finlandia

Becerra se caracterizó siempre por una defensa de lo autóctono y de lo local: desde su amor por sus propios orígenes y la cultura de su barrio, hasta la defensa de lo nacional. Por eso, las críticas que le llegaron fueron en ese orden. En comentarios en las publicaciones de sus viajes, la cuestionaron por no haber elegido un destino local para estas fiestas.

“¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas y bla bla?”, comentó uno de los internautas que contrarió a la cantante. Las demás réplicas fueron en el mismo orden. “¿No hay cosas buenas para pasar Navidad?”, preguntó de forma irónica otra de las usuarias de Instagram.

María Becerra se cansó de las críticas

Aunque Becerra hizo oídos sordos a la mayoría de los comentarios que recibió durante su carrera, esta no fue la ocasión. Esta vez, eligió responder para poner un punto final a los cuestionamientos que se le hicieron directamente. En primer lugar, realzó su trabajo en este país, destacando que en sus shows en River logró que 500 personas tuvieran trabajo.

“Amo mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo, estoy armando una fundación en mi país, llevo mi bandera y la defiendo en todos lados a donde voy”, escribió en respuesta al primer comentario citado, y continuó de una forma brusca: “¿Vos qué hacés además de estar rompiéndome los huevos a mí? Contame que me re interesa”.

La discusión se extendió en los comentarios de la publicación y Becerra siguió contestándole al mismo usuario. Luego aclaró que su enojo no fue una cuestión de ego, sino “una respuesta frente a la ignorancia” con la que la trataron.

