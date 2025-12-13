María Becerra rompió récords en River Plate con su show 360

El broche de oro, luego de una voz en off a cargo de Gabriel Rolón que narró la transición emocional, llegó con la faceta más íntima de María. Después de invitar a su telonera Taichu para interpretar “Pierdo la cabeza”, el cierre definitivo quedó a cargo de una actuación íntima y conmovedora junto a su novio, J Rei. Mientras la pareja se elevaba sobre el escenario al ritmo de “Mi amor”, J Rei le mostró un tatuaje a la cantante, desatando sus lágrimas genuinas. María, visiblemente conmovida, se fundió en un abrazo con su pareja, sellando un final emotivo que cautivó al público masivo.