Del Transmontaña al Dakar: Kevin Benavides se reinventa; ahora correrá con un auto

Otro de los grandes cambios pasa por la compañía que tendrá en esta ocasión: la de su navegante, el sanjuanino Lisandro Sisterna, lo que lo obliga a aprender el arte de delegar. “Eso es lo que más me está costando, en la moto yo tomaba todas las decisiones en milésimas de segundo”, reconoce. “Ahora es una confianza absoluta. Si el navegante me dice "izquierda", tengo que girar aunque mis ojos vean otra cosa. Mi compañero tiene mucha experiencia y eso me ayuda a soltar el control”, asegura. El cuyano proviene de una histórica familia “fierrera”; su padre Lino Sisterna fue un pionero que abrió camino para los argentinos cuando la competencia desembarcó en Sudamérica en 2009; mientras otros pilotos alquilaban equipos europeos, Lino armó su propio equipo familiar en San Juan: el Sisterna Rally Team. En una época donde todos querían camionetas 4x4, él apostó por la agilidad y el peso ligero, algo muy similar a la filosofía de los Challenger en los que hoy competirán Kevin y Lisandro.