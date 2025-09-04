Emoción en Endeavor NOA: Kevin Benavides se quebró al revivir su lucha por volver al Dakar

Benavides comparó los desafíos que impone el Rally Dakar, una de las competencias más extremas del mundo, con los vaivenes que afrontan quienes emprenden en Argentina. "El espíritu del Dakar, es como la vida: ante la duda, a fondo. El Dakar es mucho champagne o suero. Podio o quirófano, igual que quienes apuestan al desarrollo".