Emoción en Endeavor NOA: Kevin Benavides se quebró al revivir su lucha por volver al Dakar

"Emprender es un Dakar: Cómo conquistar lo imposible", fue el nombre de la charla que Kevin Benavides brindó en la nueva edición de Experiencia Endeavor NOA. Allí, el bicampeón del Rally Dakar en motos compartió su experiencia y relató la manera en la que las adversidades físicas marcaron su carrera deportiva. “Siempre traté de levantarme más fuerte después de cada caída", dijo.
En este contraste entre la gloria y las dificultades, el piloto recordó lo que vivió en 2023. “Cuando gané el Dakar sentía que estaba tocando el cielo. Un mes después, en Abu Dhabi, me quebré el fémur y pasé a sentirme enterrado bajo tierra". Sin embargo, destacó su capacidad de recuperación: “A los dos meses estaba compitiendo en México.”
Benavides comparó los desafíos que impone el Rally Dakar, una de las competencias más extremas del mundo, con los vaivenes que afrontan quienes emprenden en Argentina. "El espíritu del Dakar, es como la vida: ante la duda, a fondo. El Dakar es mucho champagne o suero. Podio o quirófano, igual que quienes apuestan al desarrollo".
El deportista también habló de la necesidad y la importancia de reinventarse ante los malos resultados o las frustraciones y relató que después de tener que abandonar la competencia en 2024 por lesiones tomo la decisión más difícil de su vida: dejar correr en motos.