Rally Dakar 2026: con 21 argentinos, la carrera más difícil del mundo comienza a tomar forma

Para los “fierreros”, decir enero se percibe casi como un sinónimo de Rally Dakar. Este año no será la excepción: desde el 3 hasta el 17 del primer mes del año, una de las pruebas más duras del mundo del deporte tendrá una nueva edición.
Como es costumbre, Argentina será uno de los países con mayor representación: serán 21 los compatriotas que participen, la cantidad más grande luego de los países históricos (Francia, España, Italia y República Checa).
Los argentinos estarán presentes en todas las categorías excepto en la de camiones. Las mayores posibilidades para los pilotos nacionales están en la categoría Challenger. Sin duda, Nicolás Cavigliasso, campeón vigente, es la principal esperanza nacional. El cordobés además viene de coronarse también en el Campeonato Mundial de Rally Raid, y en 2019 se consagró en la extinta división de cuatriciclos del Dakar.
Un escalón más abajo en favoritismo aparece Luciano Benavides. El salteño competirá con su moto KTM, siendo una de las figuras de esa marca, que se disputa año a año la supremacía frente a Honda.
Por otro lado, hay dos grandes campeones que cambiaron de categoría. Manuel Andújar, excampeón de cuatriciclos disputará este año la competición de SSV (autos fabricados en serie), y Kevin Benavides, quien ya sabe lo que es ganar en motos, participará en Challenger (prototipos fabricados desde cero).
Quien no podrá decir presente es Juan Cruz Yacopini; iba a participar en la categoría Ultimate, la más importante, pero tras el grave accidente de hace algunos días confirmó su baja por cuestiones de salud.
Todos los argentinos:
Motos
Luciano Benavides
Leonardo Cola
Santiago Rostan
Mission 1000 (motos eléctricas)
Benjamín Pascual
Autos
Ultimate
Eduardo Blanco (navegante)
Challenger
Kevin Benavides y Lisandro Sisterna
Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini
David Zille y Sebastián Cesana
Pablo Copetti
Augusto Sanz (navegante)
Fernando Acosta (navegante)
Bruno Jacomy (navegante)
Side by Side
Manuel Andújar y Andrés Frini
Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi
Fernando Álvarez Castellano
Dakar Classic (autos históricos)
Gastón Mattarucco (navegante)