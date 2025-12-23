Secciones
Rally Dakar 2026: con 21 argentinos, la carrera más difícil del mundo comienza a tomar forma

La tradicional competencia se desarrollará en el desierto de Arabia Saudita, y Argentina contará con representantes en seis de las siete categorías, a pesar de la baja de Juan Cruz Yacopini. Conocé quiénes son y cuándo arrancan.

CANDIDATO. Luciano Benavides intentará emular a su hermano Kevin y quedarse con la competencia de motos. CANDIDATO. Luciano Benavides intentará emular a su hermano Kevin y quedarse con la competencia de motos.
Hace 1 Hs

Para los “fierreros”, decir enero se percibe casi como un sinónimo de Rally Dakar. Este año no será la excepción: desde el 3 hasta el 17 del primer mes del año, una de las pruebas más duras del mundo del deporte tendrá una nueva edición.

Como es costumbre, Argentina será uno de los países con mayor representación: serán 21 los compatriotas que participen, la cantidad más grande luego de los países históricos (Francia, España, Italia y República Checa).

Los argentinos estarán presentes en todas las categorías excepto en la de camiones. Las mayores posibilidades para los pilotos nacionales están en la categoría Challenger. Sin duda, Nicolás Cavigliasso, campeón vigente, es la principal esperanza nacional. El cordobés además viene de coronarse también en el Campeonato Mundial de Rally Raid, y en 2019 se consagró en la extinta división de cuatriciclos del Dakar.
Un escalón más abajo en favoritismo aparece Luciano Benavides. El salteño competirá con su moto KTM, siendo una de las figuras de esa marca, que se disputa año a año la supremacía frente a Honda.

Por otro lado, hay dos grandes campeones que cambiaron de categoría. Manuel Andújar, excampeón de cuatriciclos disputará este año la competición de SSV (autos fabricados en serie), y Kevin Benavides, quien ya sabe lo que es ganar en motos, participará en Challenger (prototipos fabricados desde cero).

Quien no podrá decir presente es Juan Cruz Yacopini; iba a participar en la categoría Ultimate, la más importante, pero tras el grave accidente de hace algunos días confirmó su baja por cuestiones de salud.


Todos los argentinos:


Motos

Luciano Benavides

Leonardo Cola

Santiago Rostan


Mission 1000 (motos eléctricas)

Benjamín Pascual


Autos


Ultimate

Eduardo Blanco (navegante)


Challenger

Kevin Benavides y Lisandro Sisterna

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini

David Zille y Sebastián Cesana

Pablo Copetti

Augusto Sanz (navegante)

Fernando Acosta (navegante)

Bruno Jacomy (navegante)


Side by Side

Manuel Andújar y Andrés Frini

Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi

Fernando Álvarez Castellano


Dakar Classic (autos históricos)

Gastón Mattarucco (navegante)

