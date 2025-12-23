Rally Dakar 2026: con 21 argentinos, la carrera más difícil del mundo comienza a tomar forma

Los argentinos estarán presentes en todas las categorías excepto en la de camiones. Las mayores posibilidades para los pilotos nacionales están en la categoría Challenger. Sin duda, Nicolás Cavigliasso, campeón vigente, es la principal esperanza nacional. El cordobés además viene de coronarse también en el Campeonato Mundial de Rally Raid, y en 2019 se consagró en la extinta división de cuatriciclos del Dakar.

Un escalón más abajo en favoritismo aparece Luciano Benavides. El salteño competirá con su moto KTM, siendo una de las figuras de esa marca, que se disputa año a año la supremacía frente a Honda.