Año Nuevo Chino: qué hacer y qué no para atraer la buena fortuna

El año entrante tiene un recibimiento de la magnitud que merecen los nuevos comienzos. Si se desea festejar el nuevo año, se debe estar preparado para días intensos. Las celebraciones del Año Nuevo Chino empiezan en el primer día del primer mes lunar en el calendario chino y se extienden por 15 jornadas, cuando llega la luna llena. Es una época en que usualmente las familias se reúnen y atraviesan largas distancias para poder llegar a casa a ver a sus seres queridos. La tradición fue amenazada dos años consecutivos por el coronavirus. En el caso de muchos, esta es la única oportunidad del año que tienen de regresar a sus hogares y llevar bolsas de regalos.