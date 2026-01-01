Llega el Año Nuevo Chino: cuáles serán los animales del horóscopo más favorecidos

Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026

La celebración del Año Nuevo Chino en 2026 tendrá lugar el martes 17 de febrero. La determinación de esta fecha responde al calendario lunar, ya que se fija a partir de la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno. Desde ese día comenzará un ciclo que se extenderá hasta principios de 2027. Las festividades tradicionales suelen prolongarse durante aproximadamente 15 días y culminan con el Festival de los Faroles. A lo largo de este período se realizan reuniones familiares, rituales para atraer prosperidad y limpiezas simbólicas del hogar.