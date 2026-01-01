Secciones
Llega el Año Nuevo Chino: cuáles serán los animales del horóscopo más favorecidos

El animal regente del próximo año chino será el Caballo, por lo que todos los animales del horóscopo estarán subordinados a su influencia.

Los signos volverán a recibir las energías de un nuevo animal, que será el protagonista del Año Nuevo Chino. Los signos volverán a recibir las energías de un nuevo animal, que será el protagonista del Año Nuevo Chino. Foto: El Confidencial
Hace 3 Hs

En febrero de 2026, el calendario lunar dará paso a una nueva etapa con la llegada del Año Nuevo Chino, una celebración ancestral que reúne a millones de personas en distintos puntos del mundo. Esta tradición milenaria, que nació en Asia, despierta cada vez más interés a nivel global y continúa expandiéndose más allá de sus fronteras culturales.

El signo del Caballo será el encargado de regir el 2026. Asociado al dinamismo, la independencia y la acción, este animal imprime al año un ritmo acelerado y cambiante. De acuerdo con la astrología china, se tratará de un período intenso, con escenarios que exigirán respuestas rápidas y decisiones firmes.

La energía del ciclo empuja a animarse a salir de la zona de confort y avanzar sin aferrarse al pasado, aunque también advierte sobre la importancia de evitar conductas impulsivas y excesos que puedan generar desequilibrios, porque siempre cuesta recuperarse o enmendar los errores a partir de estos episodios.

Qué signos del horóscopo chino que tendrán suerte este 2026

Tigre

Durante el 2026, el Tigre atravesará una etapa favorable en cuestiones laborales y sentimentales. Iniciativas que habían quedado en pausa o en planificación podrán finalmente concretarse. Gracias a nuevas situaciones, podrá capitalizar un proceso de recuperación tras etapas complejas.

Perro

El Perro se posiciona como uno de los signos más beneficiados del año. Contará con propuestas laborales positivas, mayor cantidad de aliados y vínculos que se profundizan. También se espera que aparezcan oportunidades inesperadas que impulsen su crecimiento personal y lo hagan destacarse. Sin embargo, será fundamental aprender a administrar la energía para no caer en el agotamiento.

Caballo

El Caballo de Fuego tendrá un rol central a lo largo del 2026, con fuerza, visibilidad y oportunidades a su favor. Aun así, el año le planteará desafíos ligados a la constancia y al conocimiento personal. Aunque dispondrá de una gran carga energética, deberá saber dosificarla. En el plano profesional, la suerte lo acompañará, con posibilidades de ascensos y avances económicos.

Otros animales del Horóscopo Chino

La Rata necesitará afianzar su estabilidad emocional, mientras que el Búfalo contará con la chance de resolver asuntos pendientes. El Conejo tendrá que apoyarse en herramientas de autoayuda para encauzar su energía. Para el Dragón, el 2026 será propicio para iniciar proyectos, en tanto que la Serpiente deberá enfocarse en consolidar sus bases.

Al ser el signo que rige el año, el Caballo enfrentará aprendizajes kármicos intensos, con períodos de subidas y bajadas. La Cabra experimentará una transformación creativa, el Mono buscará ordenar diferentes áreas de su vida, el Gallo se verá obligado a adaptarse a contextos cambiantes y el Cerdo tendrá que estar atento a sus vaivenes emocionales.

Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026

La celebración del Año Nuevo Chino en 2026 tendrá lugar el martes 17 de febrero. La determinación de esta fecha responde al calendario lunar, ya que se fija a partir de la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno. Desde ese día comenzará un ciclo que se extenderá hasta principios de 2027. Las festividades tradicionales suelen prolongarse durante aproximadamente 15 días y culminan con el Festival de los Faroles. A lo largo de este período se realizan reuniones familiares, rituales para atraer prosperidad y limpiezas simbólicas del hogar.

