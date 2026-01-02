Hallaron sin vida al adolescente tucumano que había desaparecido en Termas de Río Hondo

El adolescente tucumano de 14 años que había desaparecido bajo las aguas del río Dulce, en un camping en Termas de Río Hondo, fue hallado sin vida.
La noticia fue confirmada a LA GACETA por el jefe de los Bomberos Voluntarios de Santiago del Estero, Alfredo García, quien indicó que el cuerpo fue encontrado este viernes por la mañana en el fondo del río, a unos 70 metros de donde había sido visto por última vez.
Alrededor de 70 personas habían participado de manera activa de la búsqueda, entre bomberos, guardavidas, personas de Protección Civil municipal, Prefectura Naval y la Policía.
El adolescente estaba desaparecido desde ayer, cuando fue arrastrado por la corriente mientras jugaba con otro chico, que logró ser rescatado a tiempo.