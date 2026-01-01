Buscan intensamente a un adolescente tucumano desaparecido en el Río Dulce

Un adolescente tucumano de 14 años es intensamente buscado en las aguas del río Dulce luego de desaparecer tras un dramático episodio ocurrido en un camping en Termas de Río Hondo, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.
Según informaron oficialmente los Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo, dos adolescentes que se encontraban disfrutando del río junto a sus familias fueron arrastrados por la corriente, en un episodio que derivó en un trágico ahogamiento. Gracias a la rápida intervención de testigos y de los equipos de emergencia, uno de los jóvenes pudo ser rescatado y trasladado de inmediato al hospital local, donde permanece bajo atención médica.
Sin embargo, el otro adolescente continúa desaparecido. Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de búsqueda exhaustivo que incluye un rastrillaje terrestre por la margen norte del río Dulce y una exploración acuática mediante kayaks, con el objetivo de localizar al joven lo antes posible.
Las tareas se realizan con personal capacitado y equipamiento especializado, en coordinación con efectivos policiales del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6, el Grupo Táctico de Rescate Acuático (GER) y autoridades del gobierno municipal y provincial, que acompañan el desarrollo del operativo.