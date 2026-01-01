Buscan intensamente a un adolescente tucumano desaparecido en el Río Dulce

Según informaron oficialmente los Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo, dos adolescentes que se encontraban disfrutando del río junto a sus familias fueron arrastrados por la corriente, en un episodio que derivó en un trágico ahogamiento. Gracias a la rápida intervención de testigos y de los equipos de emergencia, uno de los jóvenes pudo ser rescatado y trasladado de inmediato al hospital local, donde permanece bajo atención médica.