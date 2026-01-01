Secciones
LA GACETA
Seguridad

Buscan intensamente a un adolescente tucumano desaparecido en el Río Dulce

El hecho ocurrió cuando dos jóvenes disfrutaban del río junto a sus familias. Uno fue rescatado con vida y permanece internado, mientras continúa el rastrillaje por tierra y agua.

Buscan intensamente a un adolescente tucumano desaparecido en el Río Dulce
Hace 2 Hs

Un adolescente tucumano de 14 años es intensamente buscado en las aguas del río Dulce luego de desaparecer tras un dramático episodio ocurrido en un camping en Termas de Río Hondo, lo que activó un amplio operativo de rescate en la zona.

Según informaron oficialmente los Bomberos Voluntarios de Termas de Río Hondo, dos adolescentes que se encontraban disfrutando del río junto a sus familias fueron arrastrados por la corriente, en un episodio que derivó en un trágico ahogamiento. Gracias a la rápida intervención de testigos y de los equipos de emergencia, uno de los jóvenes pudo ser rescatado y trasladado de inmediato al hospital local, donde permanece bajo atención médica.

Sin embargo, el otro adolescente continúa desaparecido. Ante esta situación, los Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo de búsqueda exhaustivo que incluye un rastrillaje terrestre por la margen norte del río Dulce y una exploración acuática mediante kayaks, con el objetivo de localizar al joven lo antes posible.

Las tareas se realizan con personal capacitado y equipamiento especializado, en coordinación con efectivos policiales del Departamento de Seguridad Ciudadana N°6, el Grupo Táctico de Rescate Acuático (GER) y autoridades del gobierno municipal y provincial, que acompañan el desarrollo del operativo.

Temas TucumánSantiago del EsteroTermas de Río Hondo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Transportaba marihuana dentro de electrodomésticos y terminó detenido

Transportaba marihuana dentro de electrodomésticos y terminó detenido

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
2

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
3

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
4

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD
5

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Una ingeniera egresada de la UNT fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro
6

Una ingeniera egresada de la UNT fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro

Más Noticias
Una ingeniera egresada de la UNT fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro

Una ingeniera egresada de la UNT fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Comentarios