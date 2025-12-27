Con 11 homicidios, diciembre es el mes más violento del año

La Justicia investiga la extraña muerte de un joven cuyo cuerpo fue hallado en un cañaveral de Concepción. Mientras tanto, en Banda del Río Salí, los investigadores descartaron que la muerte de una mujer se haya tratado de un femicidio. Por otra parte, ya fue identificado el autor del crimen ocurrido en el barrio Cardenal Salomé y no se descarta que en las próximas horas se entregue. Con todos estos casos, diciembre se convirtió en el mes más violento del año, con 11 homicidios, ocho de ellos registrados en una sola semana.
Cerca del mediodía, personal de la Patrulla Motorizada fue enviado a auxiliar a una persona que, aparentemente, se había quedado dormida en medio de una plantación de caña de azúcar ubicada en las inmediaciones de la cancha de golf del ingenio La Corona. Al intentar despertarla, los uniformados advirtieron que se encontraba sin vida. La víctima fue identificada como Kevin Owen Avellaneda (22), quien tenía severos problemas de adicción y antecedentes penales.
Los pesquisas, bajo la dirección del fiscal Miguel Varela y la auxiliar fiscal Gabriela Ghilardi, determinaron que el joven presentaba una herida en uno de sus muslos que habría afectado una arteria y le habría provocado la muerte. La autopsia permitirá establecer si la lesión fue causada por un arma blanca o si se trató de un accidente.
En la investigación descartaron que haya sido víctima de un robo, ya que en el lugar se encontró su ropa y una billetera con dinero.
Con este caso, son ocho los homicidios registrados entre el 18 y el 25 de diciembre, lo que convierte a ese período en la semana más violenta del año.
Un drama
Por otra parte, en Banda del Río Salí, la muerte de una joven mantuvo en vilo a los investigadores durante varias horas. Ayer a la madrugada, Ingrid Barraza (23) ingresó sin vida al Hospital del Este. Presentaba lesiones compatibles con golpes, aunque la causa de su fallecimiento fue ahorcamiento. Los familiares informaron a la Policía que la joven había mantenido una fuerte discusión con su pareja, César “Frijol” Juárez, y que ambos atravesaban serios problemas de adicción. Personal policial, al mando del comisario Carlos Ruiz, encontró al sospechoso oculto entre los matorrales y el fiscal Carlos Sale convalidó su aprehensión.
Con el correr de las horas, el caso se esclareció. A partir de las pruebas recolectadas, los investigadores concluyeron que la joven, luego de la discusión, ingresó a una habitación y decidió quitarse la vida. No obstante, el representante del Ministerio Público confirmó que imputará a Juárez por haber golpeado a su pareja antes del desenlace.
Aclaración
Ramiro Exequiel Ovejero (23) permanece en estado gravísimo tras haber sido apuñalado en su vivienda durante una discusión por el supuesto robo de un celular, en el marco de una reunión de amigos realizada anteayer por la mañana en el barrio Bienestar, de San Cayetano.
Por este hecho fue detenido Víctor “Bufy” Alfaro. Los familiares del acusado negaron que la pelea se haya originado por el robo del teléfono o por cuestiones sentimentales. Ambas partes se conocían previamente. Por el momento, el sospechoso será acusado de tentativa de homicidio.
Identificado
Finalmente, la Policía continúa la búsqueda del “Español”, señalado como autor del homicidio ocurrido el miércoles por la tarde en el barrio Cardenal Samoré. De acuerdo con la investigación, el sospechoso se presentó en la vivienda de Cristian Isaac González y, tras una discusión, le disparó en el pecho, causándole la muerte.
Los investigadores manejan dos hipótesis sobre el móvil del crimen: una discusión por el robo de una bicicleta o un conflicto vinculado a la venta de drogas, ya que ambas familias cuentan con antecedentes por comercialización de estupefacientes.