Con 11 homicidios, diciembre es el mes más violento del año

La Justicia investiga la extraña muerte de un joven cuyo cuerpo fue hallado en un cañaveral de Concepción. Mientras tanto, en Banda del Río Salí, los investigadores descartaron que la muerte de una mujer se haya tratado de un femicidio. Por otra parte, ya fue identificado el autor del crimen ocurrido en el barrio Cardenal Salomé y no se descarta que en las próximas horas se entregue. Con todos estos casos, diciembre se convirtió en el mes más violento del año, con 11 homicidios, ocho de ellos registrados en una sola semana.