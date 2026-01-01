Milei retoma su gira por el país tras el triunfo legislativo: visitará Córdoba y la provincia de Buenos Aires

Si bien aún no se definieron fechas oficiales para ninguna de las actividades, ya se conoce quién estará a cargo de la organización del acto en Córdoba: Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. El legislador, oriundo de la capital cordobesa, es una figura habitual en los eventos encabezados por Milei en la provincia.