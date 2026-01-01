Milei retoma su gira por el país tras el triunfo legislativo: visitará Córdoba y la provincia de Buenos Aires

El presidente de la Nación, Javier Milei, se prepara para retomar sus recorridas por el interior del país y ya definió cuáles serán sus próximas paradas: Córdoba y la provincia de Buenos Aires, dos territorios clave que visitó en reiteradas ocasiones durante los últimos meses.
La confirmación llegó de manera informal, a través de una respuesta que el propio mandatario le dio a un usuario de la red social X, quien había comentado uno de sus posteos publicados este jueves.
En esa misma plataforma, el jefe de Estado había compartido un video con una versión especial de “Brown Sugar”, de los Rolling Stones, la canción que despertó su fanatismo por la histórica banda británica.
Si bien aún no se definieron fechas oficiales para ninguna de las actividades, ya se conoce quién estará a cargo de la organización del acto en Córdoba: Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. El legislador, oriundo de la capital cordobesa, es una figura habitual en los eventos encabezados por Milei en la provincia.
De hecho, Bornoroni fue quien recibió al Presidente a mediados de diciembre pasado, cuando Milei visitó Córdoba en el marco de los festejos por el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aquella recorrida formó parte del denominado “Tour de la Gratitud”, una iniciativa impulsada por el Gobierno para agradecer el respaldo obtenido en las urnas.
Ese triunfo electoral permitió a La Libertad Avanza consolidar una composición más sólida en el Congreso de la Nación, lo que luego facilitó la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley de Inocencia Fiscal, dos de las primeras reformas impulsadas por el Ejecutivo y que continuarán debatiéndose durante las sesiones extraordinarias convocadas para las próximas semanas.
La segunda escala del recorrido presidencial será la provincia de Buenos Aires, un distrito estratégico donde La Libertad Avanza logró una importante remontada electoral al imponerse en octubre, luego de haber perdido las elecciones locales apenas un mes antes.
Se trata, además, de un territorio donde el oficialismo nacional busca mostrar músculo político para comenzar a disputarle poder al gobernador Axel Kicillof, quien aparece como uno de los pocos dirigentes opositores con capacidad de competirle a Milei de cara a 2027.