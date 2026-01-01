Un diario británico destacó a Javier Milei en un ranking internacional de líderes

El ranking incluyó a 20 jefes de gobierno, de los cuales cinco llegaron al listado final tras ser ponderados según criterios como impacto en la economía, impulso de reformas estructurales y capacidad de liderazgo frente a desafíos globales. En esa nómina también figuraron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. No figuraron otros jefes de Estado, como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), teniendo en cuenta los resultados de sus políticas nacionales.