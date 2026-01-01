Un diario británico destacó a Javier Milei en un ranking internacional de líderes

Javier Milei comenzó 2026 con un reconocimiento internacional tras ser incluido en un ranking de líderes políticos elaborado por el diario británico "The Telegraph", que destacó a los principales jefes de Estado del mundo del último año.
El medio realizó una evaluación que combinó el análisis de sus corresponsales, un panel de especialistas y la votación de sus lectores para seleccionar a los líderes mundiales más influyentes de 2025.
En ese marco, Milei se ubicó en el tercer puesto de la lista definida por el equipo editorial y alcanzó el segundo lugar entre los más votados por los lectores, solo detrás de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.
El ranking incluyó a 20 jefes de gobierno, de los cuales cinco llegaron al listado final tras ser ponderados según criterios como impacto en la economía, impulso de reformas estructurales y capacidad de liderazgo frente a desafíos globales. En esa nómina también figuraron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu; y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. No figuraron otros jefes de Estado, como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), teniendo en cuenta los resultados de sus políticas nacionales.
En la votación abierta a los lectores, la posición de Milei fue aún más relevante, al ubicarse segundo y superar a dirigentes de peso internacional como Trump y Zelensky, lo que reforzó su visibilidad ante audiencias globales.
El propio mandatario difundió el reconocimiento a través de sus redes sociales, donde lo acompañó con su expresión habitual “fenómeno barrial”, utilizada de manera irónica frente a las críticas sobre su proyección política.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno también celebró la distinción y subrayó que Milei y Meloni fueron los únicos líderes que coincidieron en el podio tanto de la votación popular como de la evaluación editorial del medio británico, consignó el diario "Ámbito".