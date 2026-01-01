Milei pidió que 2026 sea “el inicio” de un camino de crecimiento

Al cumplirse el segundo año de su mandato, el presidente Javier Milei compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que realizó un saldo positivo de su gestión. El mandatario afirmó con contundencia que el Gobierno cumplió con las promesas de campaña, destacando la marcada tendencia a la baja de la inflación y los avances en materia de orden público. Según sus palabras, estos resultados son la base de la transformación estructural que propuso al llegar a Casa Rosada.
Impacto social
Uno de los puntos más destacados de su discurso fue el impacto social de sus políticas económicas. Milei aseguró que, gracias a las medidas implementadas, se ha logrado sacar a más del 30% de los argentinos de la pobreza, lo que representa un total de 14 millones de personas que han mejorado su condición de vida. Para el Jefe de Estado, este dato no solo es un logro estadístico, sino una prueba de que el camino trazado está devolviendo la dignidad a gran parte de la población.
En cuanto a la reactivación de la actividad, el jefe de Estado señaló que el país está "empezando a crecer", marcando el fin de la etapa de estancamiento.
Finalmente, el mandatario cerró su mensaje con una fuerte arenga de cara al futuro. Expresó su deseo de que el 2026 sea el inicio definitivo de un sendero que permita "hacer grande a la Argentina nuevamente".