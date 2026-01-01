Milei pidió que 2026 sea “el inicio” de un camino de crecimiento

Impacto social

Uno de los puntos más destacados de su discurso fue el impacto social de sus políticas económicas. Milei aseguró que, gracias a las medidas implementadas, se ha logrado sacar a más del 30% de los argentinos de la pobreza, lo que representa un total de 14 millones de personas que han mejorado su condición de vida. Para el Jefe de Estado, este dato no solo es un logro estadístico, sino una prueba de que el camino trazado está devolviendo la dignidad a gran parte de la población.