Jimena Barón mostró por primera vez la cara de su bebé Arturo: "Parecido a tu papá"

Este 1° de enero, la actriz y cantante publicó la tan esperada foto familiar y sus fans pudieron conocer a Arturo, quien nació en junio de 2025. "Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito)", escribió la también influencer junto a las imágenes de su familia.