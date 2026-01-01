Secciones
Jimena Barón mostró por primera vez la cara de su bebé Arturo: "Parecido a tu papá"

La actriz y cantante publicó una foto del hijo que tuvo con Matías Palleiro y revolucionó las redes sociales.

Jimena Barón mostró por primera vez la cara de su bebé Arturo
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Jimena Barón se lo había prometido a sus seguidores en Instagram: durante sus vacaciones en Quequén iba a sacarse la foto familiar junto a su pareja, Matías Palleiro y sus dos hijos, y, por fin, mostrar el rostro de su bebé Arturo. Y cumplió. Tras varios meses de tapar el rostro de su segundo hijo, finalmente decidió presentarlo en las redes sociales, y lo hizo con un conmevedor posteo.

El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles

El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles

Este 1° de enero, la actriz y cantante publicó la tan esperada foto familiar y sus fans pudieron conocer a Arturo, quien nació en junio de 2025. "Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría. Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito)", escribió la también influencer junto a las imágenes de su familia. 

Arturo, el bebé de Jimena Barón Arturo, el bebé de Jimena Barón Instagram

Recordemos que por pedido de su novio y papá del bebé, Jimena había optado por no mostrar la cara del bebé hasta que, según sus propias palabras, logró convencerlo. "Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", 

Jimena Barón durante sus vacaciones en familia Jimena Barón durante sus vacaciones en familia Instagram

Jimena Barón mostró cuánto pagó por tres tuppers en la costa y el precio desconcertó a todos

Jimena Barón está de vacaciones con su familia en Quequén. Por eso a través de las redes sociales publica todas las actividades y los momentos divertidos que comparten juntos. Este martes subió una historia a Instagram en la que mostró cuánto pagó por tres tuppers en la playa y el precio desconcertó a todos.

Si bien ella lo contó con entusiasmo, sus seguidores reaccionaron con total sorpresa al leer el monto que pagó por estos productos. “¡Carísimo!“, le respondió una usuaria por mensaje privado de Instagram. Al verlo, Jimena expresó: ”Ustedes cada vez que soy feliz con alguna chuchería".

