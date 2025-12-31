El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles

El clip, titulado “Si conoces un Sagitario, cuídalo”, fue generado con Inteligencia Artificial y muestra la imagen de un hombre frente a un micrófono, mientras una voz en off desarrolla una descripción intensa, elogiosa y reflexiva sobre las personas nacidas bajo ese signo zodiacal, con el que la propia empresaria se identifica. El mensaje, de tono motivacional y casi confesional, comienza así: “Dicen la verdad, aunque incomode. Y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía. No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación. Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.