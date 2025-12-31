Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles

Un video publicado en sus redes sociales reavivó las especulaciones sobre su presente emocional.

El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 25 Min

En medio de un escenario marcado por la exposición mediática y los conflictos personales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un enigmático video en sus historias de Instagram. El posteo, que rápidamente despertó interpretaciones y comentarios, apareció en un contexto de tensión con su pareja, Martín Migueles, y se sumó a una seguidilla de señales que alimentan versiones de crisis y distanciamiento.

El clip, titulado “Si conoces un Sagitario, cuídalo”, fue generado con Inteligencia Artificial y muestra la imagen de un hombre frente a un micrófono, mientras una voz en off desarrolla una descripción intensa, elogiosa y reflexiva sobre las personas nacidas bajo ese signo zodiacal, con el que la propia empresaria se identifica. El mensaje, de tono motivacional y casi confesional, comienza así: “Dicen la verdad, aunque incomode. Y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía. No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación. Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.

El relato continúa profundizando ese perfil emocional y espiritual: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa. Algo dentro de ellos sabe que están hechos para más. Aman fuerte, se entregan a fondo y creen cuando nadie más lo hace. Y es exactamente por eso que Dios confió en Sagitario para mantener vivo el fuego en este mundo. No son perfectos, pero son los elegidos. Nunca estuvieron destinados a seguir a nadie. Nacieron para liderar”.

Aunque Wanda no agregó ningún comentario personal al posteo, el contenido fue inmediatamente vinculado con su presente sentimental. La empresaria atraviesa un momento complejo no solo por su tensa relación con Mauro Icardi en torno a la tenencia y crianza de sus hijas, sino también por los rumores de infidelidad y una presunta ruptura con Martín Migueles, su pareja más reciente.

El martes, la empresaria sorprendió al dejar de seguir a Migueles en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que rápidamente fue replicado por usuarios y medios. Hasta ese momento, la pareja se mostraba unida y compartiendo momentos juntos en Punta del Este, por lo que el cambio de actitud encendió las alarmas. La situación se agravó tras la difusión de supuestos chats entre Migueles y su ex novia, Claudia Ciardone.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mensajes de apoyo, indignación y defensa hacia Wanda inundaron los comentarios: “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron algunas de las expresiones más repetidas, reflejando el respaldo que suele recibir la empresaria en contextos de conflicto personal.

El punto de quiebre se profundizó luego de las declaraciones de Claudia Ciardone en el programa SQP (América). Allí, la modelo reveló que Martín Migueles volvió a contactarla en reiteradas oportunidades, pese a que no mantenían diálogo desde junio de 2023. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más”, señaló. Además, aseguró que los mensajes continuaron: “Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”.

Estas declaraciones terminaron de contextualizar el comportamiento de Wanda en redes y reforzaron las versiones de crisis. Por ahora, la empresaria eligió no hacer declaraciones públicas, pero cada movimiento digital parece funcionar como un mensaje cifrado hacia su entorno y hacia la opinión pública.

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Martín Migueles engañó a Wanda Nara con Claudia Ciardone?

¿Martín Migueles engañó a Wanda Nara con Claudia Ciardone?

“Le gusta armar problema entre mujeres”: el novio de Wanda Nara, detrás de Claudia Ciardone

“Le gusta armar problema entre mujeres”: el novio de Wanda Nara, detrás de Claudia Ciardone

Llegué muerto a la clínica: David Kavlin sufrió un infarto después de jugar al pádel

"Llegué muerto a la clínica": David Kavlin sufrió un infarto después de jugar al pádel

Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen tras ser tasladado a Buenos Aires: ¿cómo se encuentra el chef?

Pampita confesó que quiere casarse con Martín Pepa, pero algo la detiene: A veces, sufro y lloro

"Pampita" confesó que quiere casarse con Martín Pepa, pero algo la detiene: "A veces, sufro y lloro"

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
4

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
5

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
6

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Más Noticias
Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

Quién es Carla Quevedo, la talentosa ex de Pedro Rosemblat que lanzó una ácida crítica contra Lali Espósito

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

Anunciaron la reapertura de Santos Discépolo

Comentarios