El sugestivo mensaje de Wanda Nara en medio de una supuesta crisis con Martín Migueles

En medio de un escenario marcado por la exposición mediática y los conflictos personales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir un enigmático video en sus historias de Instagram. El posteo, que rápidamente despertó interpretaciones y comentarios, apareció en un contexto de tensión con su pareja, Martín Migueles, y se sumó a una seguidilla de señales que alimentan versiones de crisis y distanciamiento.
El clip, titulado “Si conoces un Sagitario, cuídalo”, fue generado con Inteligencia Artificial y muestra la imagen de un hombre frente a un micrófono, mientras una voz en off desarrolla una descripción intensa, elogiosa y reflexiva sobre las personas nacidas bajo ese signo zodiacal, con el que la propia empresaria se identifica. El mensaje, de tono motivacional y casi confesional, comienza así: “Dicen la verdad, aunque incomode. Y aparecen justo a tiempo para aquellos que olvidaron cómo estar ahí para sí mismos. Sagitario no es solo un signo de fuego, es la llama que guía. No solo viven, se expanden. Su energía eleva cualquier habitación. Sus palabras tocan el alma. Y su lealtad es de esas que se mantienen firmes, incluso cuando todo lo demás se derrumba. Dios les dio curiosidad para buscar sabiduría, un espíritu salvaje e indomable y un corazón que perdona más de lo que debería”.
El relato continúa profundizando ese perfil emocional y espiritual: “Porque nunca nacieron para encajar, nacieron para proteger. Proteger sueños, proteger personas, proteger la verdad. Y sí, también los lastiman, también se cansan, pero siguen adelante, porque algo divino los impulsa. Algo dentro de ellos sabe que están hechos para más. Aman fuerte, se entregan a fondo y creen cuando nadie más lo hace. Y es exactamente por eso que Dios confió en Sagitario para mantener vivo el fuego en este mundo. No son perfectos, pero son los elegidos. Nunca estuvieron destinados a seguir a nadie. Nacieron para liderar”.
Aunque Wanda no agregó ningún comentario personal al posteo, el contenido fue inmediatamente vinculado con su presente sentimental. La empresaria atraviesa un momento complejo no solo por su tensa relación con Mauro Icardi en torno a la tenencia y crianza de sus hijas, sino también por los rumores de infidelidad y una presunta ruptura con Martín Migueles, su pareja más reciente.
El martes, la empresaria sorprendió al dejar de seguir a Migueles en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que rápidamente fue replicado por usuarios y medios. Hasta ese momento, la pareja se mostraba unida y compartiendo momentos juntos en Punta del Este, por lo que el cambio de actitud encendió las alarmas. La situación se agravó tras la difusión de supuestos chats entre Migueles y su ex novia, Claudia Ciardone.
Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Mensajes de apoyo, indignación y defensa hacia Wanda inundaron los comentarios: “Son todos iguales”; “Mirá de lo que se pierde”; “Mejor que lo haya dejado. Era un vividor”; “Ella se merece un tipazo”; “Mejor sola que mal acompañada, Wan”, fueron algunas de las expresiones más repetidas, reflejando el respaldo que suele recibir la empresaria en contextos de conflicto personal.
El punto de quiebre se profundizó luego de las declaraciones de Claudia Ciardone en el programa SQP (América). Allí, la modelo reveló que Martín Migueles volvió a contactarla en reiteradas oportunidades, pese a que no mantenían diálogo desde junio de 2023. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más”, señaló. Además, aseguró que los mensajes continuaron: “Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”.
Estas declaraciones terminaron de contextualizar el comportamiento de Wanda en redes y reforzaron las versiones de crisis. Por ahora, la empresaria eligió no hacer declaraciones públicas, pero cada movimiento digital parece funcionar como un mensaje cifrado hacia su entorno y hacia la opinión pública.