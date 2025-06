Jimena Barón fue mamá nuevamente y mostró las primeras fotos de Arturo

Lo que no había trascendido fue que Barón también había preparado un regalo: no para su hijo, sino para su pareja, porque intuía que Arturo nacería antes del Día del Padre y así fue. "Lo que no tuve en cuenta es cómo iba a hacer para dárselo con un bebé recién nacido pero mi hermana me salvó las papas y le hemos entregado su sorpresa al nuevo papi motorizado", relató. Entre las publicaciones, mostró la moto scooter que eligió para regalarle a Palleiro. También reconoció que decidió hacer el regalo pensando en su propia conveniencia y en usar a su novio como delivery.