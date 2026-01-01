Dónde poner un billete para atraer la abundancia a partir del 1° de enero, según el Feng Shui

Cada comienzo de año renueva rituales, creencias y pequeñas acciones simbólicas que buscan atraer aquello que se desea para los meses por venir. Entre ellas, el Feng Shui propone un gesto simple pero cargado de significado: ubicar un billete en un lugar estratégico del hogar para activar la energía del dinero y la prosperidad desde el 1 de enero.
Lejos de tratarse solo de una superstición, esta práctica se apoya en principios tradicionales de esta filosofía oriental, que vincula el orden del espacio con el flujo de la abundancia. Dónde colocarlo, qué representa y por qué ese punto específico puede marcar la diferencia son algunas de las claves que explican los especialistas en Feng Shui.
El ritual del billete en el zapato: qué significa y por qué funciona
En la mirada del Feng Shui, los pies simbolizan el recorrido vital, el movimiento constante y las oportunidades que se presentan a lo largo del camino. Aquello que se ubica en esa zona tiene un sentido simbólico ligado al rumbo personal. En ese marco, colocar un billete dentro del zapato representa la intención de avanzar hacia la prosperidad y no una acción casual.
El ritual señala que el billete debe ir en el zapato izquierdo, asociado a la recepción de energía, al plano interno y a lo que ingresa desde el exterior. A diferencia del derecho, vinculado a la acción y a dar, esta elección busca transmitir un mensaje claro: abrirse a recibir dinero, nuevas oportunidades laborales y estabilidad económica.
Feng Shui: qué significa el billete y por qué se lo usa para atraer dinero
Dentro del Feng Shui, el billete funciona como un símbolo concreto de la energía del dinero y la abundancia. No se trata únicamente de su valor material, sino de lo que representa a nivel energético: intercambio, circulación y posibilidad de crecimiento. Por eso, cuando se utiliza en rituales o prácticas vinculadas a esta filosofía oriental, el billete actúa como un activador de la prosperidad y de la relación personal con los recursos económicos.
Según esta filosofía oriental, el estado del billete y el lugar donde se lo ubica también comunican un mensaje. Un billete ordenado y bien conservado refuerza la idea de respeto por el dinero y apertura a recibirlo, mientras que su ubicación en puntos estratégicos del hogar o en objetos de uso cotidiano busca favorecer el flujo de oportunidades, estabilidad económica y bienestar material.