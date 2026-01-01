Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Dónde poner un billete para atraer la abundancia a partir del 1° de enero, según el Feng Shui

La filosofía oriental propone un gesto simple para comenzar el año activando la energía del dinero: colocar un billete en un lugar específico para atraer abundancia, oportunidades y estabilidad económica desde el 1 de enero.

Feng Shui y abundancia: dónde ubicar un billete para atraer el dinero en Año Nuevo Feng Shui y abundancia: dónde ubicar un billete para atraer el dinero en Año Nuevo
Hace 2 Hs

Cada comienzo de año renueva rituales, creencias y pequeñas acciones simbólicas que buscan atraer aquello que se desea para los meses por venir. Entre ellas, el Feng Shui propone un gesto simple pero cargado de significado: ubicar un billete en un lugar estratégico del hogar para activar la energía del dinero y la prosperidad desde el 1 de enero.

Qué objetos deberían sacar de tu casa antes de Año Nuevo, según el Feng Shui

Qué objetos deberían sacar de tu casa antes de Año Nuevo, según el Feng Shui

Lejos de tratarse solo de una superstición, esta práctica se apoya en principios tradicionales de esta filosofía oriental, que vincula el orden del espacio con el flujo de la abundancia. Dónde colocarlo, qué representa y por qué ese punto específico puede marcar la diferencia son algunas de las claves que explican los especialistas en Feng Shui.

El ritual del billete en el zapato: qué significa y por qué funciona

En la mirada del Feng Shui, los pies simbolizan el recorrido vital, el movimiento constante y las oportunidades que se presentan a lo largo del camino. Aquello que se ubica en esa zona tiene un sentido simbólico ligado al rumbo personal. En ese marco, colocar un billete dentro del zapato representa la intención de avanzar hacia la prosperidad y no una acción casual.

El ritual señala que el billete debe ir en el zapato izquierdo, asociado a la recepción de energía, al plano interno y a lo que ingresa desde el exterior. A diferencia del derecho, vinculado a la acción y a dar, esta elección busca transmitir un mensaje claro: abrirse a recibir dinero, nuevas oportunidades laborales y estabilidad económica.

Feng Shui: qué significa el billete y por qué se lo usa para atraer dinero

Dentro del Feng Shui, el billete funciona como un símbolo concreto de la energía del dinero y la abundancia. No se trata únicamente de su valor material, sino de lo que representa a nivel energético: intercambio, circulación y posibilidad de crecimiento. Por eso, cuando se utiliza en rituales o prácticas vinculadas a esta filosofía oriental, el billete actúa como un activador de la prosperidad y de la relación personal con los recursos económicos.

Según esta filosofía oriental, el estado del billete y el lugar donde se lo ubica también comunican un mensaje. Un billete ordenado y bien conservado refuerza la idea de respeto por el dinero y apertura a recibirlo, mientras que su ubicación en puntos estratégicos del hogar o en objetos de uso cotidiano busca favorecer el flujo de oportunidades, estabilidad económica y bienestar material.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

Ritual con hojas de laurel: cómo hacerlo en Año Nuevo para atraer abundancia

Los cambios que deberás hacer en tu casa para recibir el 2026, según el Feng Shui

Los cambios que deberás hacer en tu casa para recibir el 2026, según el Feng Shui

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Comentarios