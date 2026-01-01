Dónde poner un billete para atraer la abundancia a partir del 1° de enero, según el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el billete funciona como un símbolo concreto de la energía del dinero y la abundancia. No se trata únicamente de su valor material, sino de lo que representa a nivel energético: intercambio, circulación y posibilidad de crecimiento. Por eso, cuando se utiliza en rituales o prácticas vinculadas a esta filosofía oriental, el billete actúa como un activador de la prosperidad y de la relación personal con los recursos económicos.