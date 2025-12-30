Los cambios que deberás hacer en tu casa para recibir el 2026, según el Feng Shui

Hay muchas maneras de recibir un nuevo ciclo: algunos prefieren cambiar su apariencia, quizás un corte de pelo diferente permita un inicio más fresco. Otros más extremistas quizás decidan mudarse o cambiar de trabajo. Y hay quienes prefieren seguir las tradiciones del otro lado del mundo. El Feng Shui, filosofía oriental que busca armonizar a las personas con su entorno, indica que nuestro hogar también necesita atención en los nuevos comienzos.