Los cambios que deberás hacer en tu casa para recibir el 2026, según el Feng Shui

Hay muchas maneras de recibir un nuevo ciclo: algunos prefieren cambiar su apariencia, quizás un corte de pelo diferente permita un inicio más fresco. Otros más extremistas quizás decidan mudarse o cambiar de trabajo. Y hay quienes prefieren seguir las tradiciones del otro lado del mundo. El Feng Shui, filosofía oriental que busca armonizar a las personas con su entorno, indica que nuestro hogar también necesita atención en los nuevos comienzos.
En el calendario lunisolar, donde el Año Nuevo 2026 tendrá lugar el 17 de febrero, cada nuevo ciclo de 365 días tiene su propia vibración energética. Por ello es que el Feng Shui advierte que para estar en sintonía con las vibraciones de esta nueva etapa, será importante organizar, decorar y acomodar el hogar a las nuevas energías. Prepararlo con intención puede marcar la diferencia en bienestar, abundancia y armonía.
¿Cómo preparar tu casa para recibir el 2026?
La energía de este 2026
Recibir el nuevo año con nueva energía requiere de comprender qué deparará el 2026. Se trata de un ciclo donde el animal regente será el Caballo de Fuego, un signo caracterizado por el movimiento, la pasión y la energía expansiva. Según el Feng Shui, el fuego impulsa la acción y la transformación, pero también puede generar desequilibrio si no se regula.
El vigor del elemento Fuego requiere entonces de equilibrio con tonos suaves, materiales naturales y espacios bien ventilados. Además, las llamadas estrellas voladoras del año ubican al sector sur como una zona de alta energía, por lo que será importante mantenerla ordenada, iluminada y libre de objetos rotos o acumulación.
Cuidado con las limpiezas de fin de año
El Feng Shui advierte también que, aunque un aseo para recibir el año sea una gran vía de renovación, también se debe ser precavido. Es importante enfocarse en soltar lo viejo: donar lo que ya no usás, reparar lo que está dañado y ventilar los ambientes.
Pero no debemos obsesionarnos con deshacernos de todo. Algunas tradiciones recomiendan evitar barrer o limpiar intensamente durante los primeros días del Año Nuevo, para no “ahuyentar” la buena fortuna recién llegada. La idea es comenzar el año con una casa que respire ligereza y renovación.
Colores, materiales y símbolos de este nuevo año
El color rojo seguirá siendo protagonista, símbolo de prosperidad y buena suerte, aunque debe usarse con moderación. En un año de fuego, el exceso puede sobrecargar los espacios, así que se recomienda combinarlo con tonos neutros, madera o detalles metálicos que aporten equilibrio.
Los elementos de agua —como fuentes pequeñas o espejos bien ubicados— pueden ayudar a calmar la energía, mientras que los objetos circulares o de metal actúan como “reguladores” naturales del flujo del Chi.
Cuáles son los sectores más importantes
En 2026, algunos sectores del hogar merecen especial atención. El sur se convertirá en un punto energético fuerte, por lo que conviene evitar allí decoraciones muy rojas o elementos de fuego en exceso. En cambio, podés incorporar tonos fríos o detalles de agua para equilibrar su intensidad.
El centro de la casa también será un área activa. Mantenerlo despejado y bien iluminado ayudará a evitar tensiones y promover la armonía entre los habitantes. Si el centro coincide con pasillos o zonas de circulación, asegurate de que estén ordenadas y libres de obstáculos.
En cuanto al noreste y sureste, el Feng Shui recomienda evitar el desorden y las roturas, especialmente si en esos sectores se ubican áreas vinculadas con la salud, el conocimiento o la prosperidad. Una planta saludable o un cristal claro puede servir como cura energética sencilla y efectiva para mantener el Chi en movimiento.