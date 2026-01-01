Secciones
El tiempo en Tucumán: el calor tomará impulso este 1 de enero

Luego de algunas lloviznas aisladas, el cielo se despejará unas horas y la térmira llegaría hasta los 38 °C. El pronóstico.

ALIVIO. Cientos de tucumanos y tucumanas eligen el dique El Cadillal para escapar del calo en la ciudad. ALIVIO. Cientos de tucumanos y tucumanas eligen el dique El Cadillal para escapar del calo en la ciudad. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA
Hace 3 Hs

El calor y la humedad le darán la bienvenida al 2026 en Tucumán y, según el pronóstico del tiempo, la sensación térmica podría alcanzar los 38 °C, en una tarde que podría volverse inestable.

El primer día del año comenzó con el cielo cubierto y algunas lloviznas dispersas y aisladas, sobre todo en la zona norte del conurbano de la capital. La temperatura mínima fue de 22 °C y la humedad fue de casi un 75%. 

Los vientos del sector norte arrastraron las nubes antes de las 9 y la mañana se volvió soleada en cuestión de minutos. Además, la temperatura subió rápidamente hasta los 25 °C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para el mediodía 34 °C.

La nubosidad continuará siendo variable por la tarde mientras que se espera que la máxima ronde los 35 °C. La humedad se mantendrá en un 50% y los vientos serán suaves desde el sector sudeste.

Por la noche el cielo continuaría mayormente despejado en la zona centro de la provincia, en donde la temperatura descendería hasta los 27 °C, luego de la caída del sol. La humedad tomaría impulso para cerrar la jornada en un 65%.  

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El SMN pronostica para el viernes y el fin de semana un leve pero sostenido aumento de la temperatura. Las condiciones serán inestables mientras que las máximas podrían llegar hasta los 36 °C. No se descartan posibles lluvias y chaparrones durante las noches. 

