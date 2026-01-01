El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

En tanto, la situación se intensifica y asciende a alerta naranja en parte de Entre Ríos, el este de La Pampa, el norte de Río Negro y el oeste de Neuquén. Este nivel implica un mayor impacto en la salud, incluso para personas sin enfermedades preexistentes, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantenerse hidratados.