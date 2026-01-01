Secciones
El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El inicio de enero combina inestabilidad y temperaturas elevadas, con alerta por tormentas y calor extremo en varias provincias.

Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 1° de enero, que abarca amplias zonas del país y marca un inicio de año atravesado por condiciones climáticas. La advertencia alcanza a provincias del centro y norte de la Argentina. Por su parte, continúa la alerta por temperaturas extremas en varias zonas.

Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

Según el mapa oficial del organismo, las áreas bajo alerta amarilla por tormentas podrían verse afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Este nivel de advertencia indica la posibilidad de daños y riesgo de interrupciones momentáneas.

Alerta amarilla: ¿qué provincias arrancan el año con tormentas y fuertes vientos?

En el caso de las tormentas, la alerta amarilla alcanza a las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, además de todo el territorio de San Luis, el sur de La Rioja, el este de San Juan y gran parte de Mendoza. En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, con posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Por otra parte, el SMN también emitió alertas por vientos intensos para el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, sectores de Neuquén y Río Negro, y Santa Cruz. En estas regiones se prevén ráfagas que podrían generar reducción de la visibilidad, voladura de objetos y complicaciones en rutas y actividades al aire libre, por lo que se recomienda extremar las medidas de precaución.

Sube la alerta por calor extremo: provincias bajo nivel amarillo y naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta por altas temperaturas que afecta a distintas provincias del país, en el marco de la persistente ola de calor. En nivel amarillo, la advertencia alcanza a Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, y al este y norte de Neuquén, donde se esperan temperaturas elevadas que pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

En tanto, la situación se intensifica y asciende a alerta naranja en parte de Entre Ríos, el este de La Pampa, el norte de Río Negro y el oeste de Neuquén. Este nivel implica un mayor impacto en la salud, incluso para personas sin enfermedades preexistentes, por lo que las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y mantenerse hidratados.

