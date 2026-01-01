Error del Banco Nación: qué pasará con los $700.000 que se acreditaron por equivocación

Desde el ámbito institucional, las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron un comunicado interno en el que aclararon que la acreditación respondía a un “error bancario” y solicitaron expresamente que el dinero no fuera utilizado, ya que sería debitado en los días siguientes. En definitiva, quienes hayan sido beneficiarios fortuitos de la acreditación, no podrán gozar del depósito. Se informó también que el dinero podría ser descontado el viernes, día en que vuelve la actividad bancaria ordinaria.