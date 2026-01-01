Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Error del Banco Nación: qué pasará con los $700.000 que se acreditaron por equivocación

Aunque se informó que se tomarán medidas sobre el dinero depositado, el Banco Nación no dio cifras oficiales de lo acreditado.

Error del Banco Nación: qué pasará con los $700.000 que se acreditaron por equivocación Foto: Diario Uno
Hace 2 Hs

Lo que para muchos fue una feliz sorpresa de fin de año, se evaporó rápidamente. Aunque al principio los empleados estatales que recibieron un depósito por $700.000 –y otros motos– consideraron que se trataba de un bono de fin de año, el Banco Nación lo desmintió. La entidad confirmó que se trató de un error e informó qué sucederá con las transacciones.

Banco Nación anunció que aceptará dólares "cara chica", billetes antiguos y dañados cuando rija la Inocencia Fiscal

Banco Nación anunció que aceptará dólares cara chica, billetes antiguos y dañados cuando rija la Inocencia Fiscal

El cierre del año estuvo marcado por una situación inesperada para numerosos clientes del Banco Nación, en especial para quienes perciben sus salarios a través de la entidad. Al ingresar a sus cuentas este miércoles 31, muchos usuarios vieron movimientos desconocidos en pesos y hasta en dólares. Las acreditaciones aparecieron identificadas con los conceptos “REND.PESO” y “REND.USD”, tanto en cuentas en pesos como en cajas de ahorro en dólares. En estas últimas, algunos beneficiarios registraron montos de hasta USD 370,04.

¿Bono de fin de año? Qué sucederá tras el error del Banco Nación

Tras la viralización del episodio, la entidad explicó que se trató de un “error técnico”. Usuarios y empleados estatales advirtieron que las acreditaciones se habían dado principalmente en cuentas sueldo y que figuraban como rendimientos, pese a no corresponder tales movimientos. La misma inconsistencia se replicó en las cuentas en dólares, donde también se reconocieron montos inesperados.

Desde el ámbito institucional, las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron un comunicado interno en el que aclararon que la acreditación respondía a un “error bancario” y solicitaron expresamente que el dinero no fuera utilizado, ya que sería debitado en los días siguientes. En definitiva, quienes hayan sido beneficiarios fortuitos de la acreditación, no podrán gozar del depósito. Se informó también que el dinero podría ser descontado el viernes, día en que vuelve la actividad bancaria ordinaria.

Banco Nación: el testimonio de las partes afectadas

Entre los mensajes que circularon puertas adentro, uno de los avisos señalaba: “El banco depositó por error $699.177,82. Por favor no lo utilicen porque será descontado el viernes. Avisen o reenvíen este mensaje a todos los sectores para evitar inconvenientes”. Otro comunicado interno reforzaba la advertencia al indicar que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,88 pero se trató de un error bancario”.

Mientras tanto, algunos empleados compartieron su experiencia personal frente a lo ocurrido. Uno de ellos resumió el clima general al afirmar que la sorpresa fue total y que el tema dominó las conversaciones internas: “Están estallando los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”. La recomendación general fue clara: no disponer del dinero acreditado por error para evitar futuros inconvenientes.

Temas Banco Nación de la República ArgentinaBanco Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Error masivo en el Banco Nación: cientos de clientes recibieron hasta $700.000 por una falla del sistema

Error masivo en el Banco Nación: cientos de clientes recibieron hasta $700.000 por una falla del sistema

Lo más popular
Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel
1

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero
2

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán
3

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros
4

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir
5

Los refuerzos que San Martín presentará en sus redes y las posiciones que aún quiere cubrir

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años
6

El final de una era: MTV apagó su señal después de 44 años

Más Noticias
Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

Conmoción por la muerte a los 35 años de una ex Gran Hermano

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios