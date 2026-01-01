Error del Banco Nación: qué pasará con los $700.000 que se acreditaron por equivocación

Lo que para muchos fue una feliz sorpresa de fin de año, se evaporó rápidamente. Aunque al principio los empleados estatales que recibieron un depósito por $700.000 –y otros motos– consideraron que se trataba de un bono de fin de año, el Banco Nación lo desmintió. La entidad confirmó que se trató de un error e informó qué sucederá con las transacciones.
El cierre del año estuvo marcado por una situación inesperada para numerosos clientes del Banco Nación, en especial para quienes perciben sus salarios a través de la entidad. Al ingresar a sus cuentas este miércoles 31, muchos usuarios vieron movimientos desconocidos en pesos y hasta en dólares. Las acreditaciones aparecieron identificadas con los conceptos “REND.PESO” y “REND.USD”, tanto en cuentas en pesos como en cajas de ahorro en dólares. En estas últimas, algunos beneficiarios registraron montos de hasta USD 370,04.
¿Bono de fin de año? Qué sucederá tras el error del Banco Nación
Tras la viralización del episodio, la entidad explicó que se trató de un “error técnico”. Usuarios y empleados estatales advirtieron que las acreditaciones se habían dado principalmente en cuentas sueldo y que figuraban como rendimientos, pese a no corresponder tales movimientos. La misma inconsistencia se replicó en las cuentas en dólares, donde también se reconocieron montos inesperados.
Desde el ámbito institucional, las autoridades de la Cámara de Diputados difundieron un comunicado interno en el que aclararon que la acreditación respondía a un “error bancario” y solicitaron expresamente que el dinero no fuera utilizado, ya que sería debitado en los días siguientes. En definitiva, quienes hayan sido beneficiarios fortuitos de la acreditación, no podrán gozar del depósito. Se informó también que el dinero podría ser descontado el viernes, día en que vuelve la actividad bancaria ordinaria.
Banco Nación: el testimonio de las partes afectadas
Entre los mensajes que circularon puertas adentro, uno de los avisos señalaba: “El banco depositó por error $699.177,82. Por favor no lo utilicen porque será descontado el viernes. Avisen o reenvíen este mensaje a todos los sectores para evitar inconvenientes”. Otro comunicado interno reforzaba la advertencia al indicar que “hay un depósito a favor en el banco de $699.177,88 pero se trató de un error bancario”.
Mientras tanto, algunos empleados compartieron su experiencia personal frente a lo ocurrido. Uno de ellos resumió el clima general al afirmar que la sorpresa fue total y que el tema dominó las conversaciones internas: “Están estallando los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”. La recomendación general fue clara: no disponer del dinero acreditado por error para evitar futuros inconvenientes.