Banco Nación anunció que aceptará dólares "cara chica", billetes antiguos y dañados cuando rija la Inocencia Fiscal

Con el anuncio de la nueva legislación de la Inocencia Fiscal, el Banco Nación informó que recibirá los famosos dólares “cara chica” una vez que la ley entre en vigencia. Esta medida, además, se da en el contexto de la extensión indefinida del programa de recepción de billetes estadounidenses deteriorados que habilitó el Banco Central (BCRA) en noviembre. Estas decisiones marcan un escenario diferente para quienes poseen dólares fuera del sistema financiero, en un intento del Gobierno Nacional de fomentar el uso de los “dólares del colchón”.
El Banco Nación confirmó que aceptará billetes de todas las series, incluso si están dañados o corresponden a los de diseño antiguo, una vez que entre en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal. Con esta medida, los clientes pueden llevar a los distintos bancos sus dólares antiguos sin importar el estado físico.
¿Cómo funciona el recambio de dólares?
El mecanismo de recambio es sencillo. Quienes cuentan con billetes que cumplen con los requisitos de admisión pueden llevarlos a las distintas entidades financieras, donde son chequeados minuciosamente y trasladados al BCRA. Desde Casa Central se los envía a Estados Unidos, donde se destruyen y se coordina la importación de nuevos ejemplares como reemplazo.
El servicio de intermediación no genera costos para los bancos participantes, a diferencia del esquema anterior, donde debían recurrir a entidades internacionales privadas.
Para cambiar dólares viejos, se debe cumplir con la presentación de billetes con más del 50% de su superficie, con la denominación y las medidas de seguridad visibles. Los bancos cuentan los billetes uno por uno y verifican que sean auténticos antes de depositarlos. Se aceptan billetes rasgados, sucios, gastados o desfigurados, pero no mutilados ni fajos con subdivisiones internas.
La extensión del recambio y la Ley de Inocencia Fiscal
La nueva medida del Banco Nación se da con la modificación del mecanismo de recambio de billetes en dólares que realizó el BCRA en noviembre pasado. En la Comunicación “A” 8352 se dejó sin fecha límite (que antes era el 31 de diciembre de 2025) el programa que permite a las entidades financieras recibir depósitos de billetes viejos, deteriorados o manchados.
En paralelo a la disposición monetaria, el Congreso sancionó al cierre de la semana pasada la Ley de Inocencia Fiscal. Esta otra normativa apunta a facilitar la regularización de activos en dólares que hasta ahora permanecían fuera del sistema financiero formal. No obstante, la ley no entrará en vigencia hasta que el Poder Ejecutivo la promulgue y publique en el Boletín Oficial. El gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, esperan que el trámite administrativo concluya en breve. Mientras tanto, el Banco Nación aseguró que aceptará “dólares del colchón” sin objeciones cuando la ley esté vigente.