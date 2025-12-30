Banco Nación anunció que aceptará dólares "cara chica", billetes antiguos y dañados cuando rija la Inocencia Fiscal

En paralelo a la disposición monetaria, el Congreso sancionó al cierre de la semana pasada la Ley de Inocencia Fiscal. Esta otra normativa apunta a facilitar la regularización de activos en dólares que hasta ahora permanecían fuera del sistema financiero formal. No obstante, la ley no entrará en vigencia hasta que el Poder Ejecutivo la promulgue y publique en el Boletín Oficial. El gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, esperan que el trámite administrativo concluya en breve. Mientras tanto, el Banco Nación aseguró que aceptará “dólares del colchón” sin objeciones cuando la ley esté vigente.