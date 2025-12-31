Error masivo en el Banco Nación: cientos de clientes recibieron hasta $700.000 por una falla del sistema

El incidente se produjo en un contexto particular para el Banco Nación. Días antes, la entidad había recibido la máxima calificación nacional otorgada por la agencia de riesgo FIX y atraviesa un proceso de reconfiguración institucional. Hace apenas dos semanas, Daniel Tillard dejó la presidencia del banco y fue reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente y cuenta con el respaldo político directo de Karina Milei. Wasserman, además, es esposo de Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.