Error masivo en el Banco Nación: cientos de clientes recibieron hasta $700.000 por una falla del sistema

El último día del año trajo una sorpresa inesperada para cientos de clientes del Banco Nación, especialmente para quienes cobran sus haberes a través de la entidad. Al revisar sus cuentas, muchos usuarios detectaron la acreditación de montos inusuales que, en algunos casos, alcanzaron los $700.000, además de saldos adicionales en dólares. La situación generó desconcierto, especulación y una rápida viralización en redes sociales y grupos de WhatsApp.
La mayoría de los afectados fueron empleados públicos que, junto con el cobro habitual del salario, observaron un “plus” que inicialmente interpretaron como un bono de fin de año. Sin embargo, según publicó Infobae, el dinero no correspondía a ningún beneficio extraordinario ni a los rendimientos habituales de la cuenta remunerada que el Banco Nación implementó este año. Desde la entidad confirmaron que se trató de un “error técnico” que comenzó a corregirse pocas horas después de ser detectado.
Los montos adicionales figuraban bajo los conceptos “REND.PESO” y “REND.USD” y se reflejaron tanto en cuentas en pesos como en dólares. En este último caso, se registraron acreditaciones de hasta U$S370,04. Aunque el banco no precisó cuántas cuentas fueron alcanzadas por la falla, sí recordó que actualmente administra más de 20 millones de cuentas, lo que lo convierte en la entidad financiera más grande del país por volumen de activos.
La situación tomó mayor visibilidad cuando empleados de la Cámara de Diputados de la Nación advirtieron que habían recibido exactamente $699.177,82 bajo el concepto de “rendición en pesos”. El hecho generó versiones sobre un presunto bono de fin de año, pero rápidamente fue desmentido. A través de un comunicado interno, las autoridades de la Cámara aclararon que se trataba de un error bancario y pidieron expresamente no utilizar el dinero, ya que sería descontado en los días siguientes.
“El banco depositó por error $699.177,82. Por favor no lo utilicen porque será descontado el viernes. Avisen o reenvíen este mensaje a todos los sectores para evitar inconvenientes”, señalaba el aviso interno que circuló entre los empleados.
La confusión se extendió rápidamente. “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”, relató uno de los trabajadores del Congreso. El error no alcanzó a los diputados nacionales, cuyas dietas se liquidan mediante otro sistema, aunque sí se detectaron acreditaciones en dólares por montos variables, como U$S290, U$S114 o incluso U$S6.
El episodio también tuvo repercusión política. El diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón, ironizó sobre la situación en redes sociales: “Parece que el Banco Nación está tan ocupado en acelerar la implementación de la ‘inocencia fiscal’ que repartió por error un bono de 700k en las cuentas sueldo. Para quienes pensaron que había una buena de parte del gobierno de Milei, no”.
El incidente se produjo en un contexto particular para el Banco Nación. Días antes, la entidad había recibido la máxima calificación nacional otorgada por la agencia de riesgo FIX y atraviesa un proceso de reconfiguración institucional. Hace apenas dos semanas, Daniel Tillard dejó la presidencia del banco y fue reemplazado por Darío Wasserman, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente y cuenta con el respaldo político directo de Karina Milei. Wasserman, además, es esposo de Pilar Ramírez, legisladora porteña y presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el Banco Nación informaron que el error fue corregido en las horas posteriores a su detección y que los montos acreditados indebidamente serían revertidos sin generar consecuencias para los clientes. Si bien no se detalló el origen técnico de la falla, fuentes del sector bancario señalaron que podría estar vinculada a la reciente implementación de la cuenta remunerada.
La entidad aseguró que la situación no afectará los saldos finales de los usuarios y que el sistema ya opera con normalidad, aunque el episodio dejó una jornada de sorpresa, confusión y expectativa entre miles de clientes que, por unas horas, creyeron haber recibido un inesperado “regalo” de fin de año.