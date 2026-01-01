El nuevo año llegaría con reformar en Migraciones y mayores controles fronterizos

De cara a la llegada del nuevo año, el Gobierno de la Nación trabaja en la publicación de un decreto para reformar Migraciones, que actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Las medidas se sumarían al DNU 366/2025, que se publicó en mayo de 2025, y permitió modificar el régimen migratorio para aumentar el control sobre las personas que ingresan al país, conocer quiénes acceden al sistema de asistencia social y promover inversiones extranjeras mediante incentivos como la ciudadanía por inversión.
Más restricciones
Con este escenario, el nuevo decreto vendría a darle más competencias a Migraciones para que logre implementar una política migratoria más restrictiva en general.
En ese sentido, se espera que la decisión presidencial permita poner en práctica más controles sobre las personas que ingresan a la Argentina, como un análisis aún mayor de sus antecedentes.
También está en evaluación que la Argentina requiera visa para los visitantes de determinados países. Actualmente, esa condición ya está vigente para algunas naciones asiáticas y africanas, como China, Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Burundí, Camerún, Egipto, Haití, entre otros.