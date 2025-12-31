China puso un "techo" a la carne argentina: fijó cuotas y aranceles por tres años

El factor Brasil y el mercado de EE.UU.

Una clave que destacaron los consultores es que Brasil recibió un ajuste mucho más severo en su cuota, lo que podría reconfigurar el mapa regional. Además, el consultor ganadero Víctor Tonelli recordó que la Argentina está diversificando sus envíos hacia Estados Unidos (se esperan 100.000 toneladas para 2026), lo que sumado a una menor oferta de ganado local, podría hacer que el límite impuesto por China no sea un problema inmediato para los productores en los próximos dos años.