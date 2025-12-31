Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

China puso un "techo" a la carne argentina: fijó cuotas y aranceles por tres años

El gigante asiático, que compra el 70% de la carne que exporta el país, estableció un cupo de 511.000 toneladas. Los envíos que excedan ese límite deberán pagar un impuesto del 55%, una cifra que los expertos consideran "prohibitiva".

FRIGORÍFICOS FRIGORÍFICOS
Hace 3 Hs

El escenario para el principal destino de las exportaciones de carnes argentinas acaba de cambiar. El Ministerio de Comercio de China oficializó hoy la imposición de un sistema de cuotas y aranceles para la carne vacuna importada, una medida de "salvaguardia" que busca proteger su industria interna y que regirá desde mañana mismo hasta fines de 2028.

Para la Argentina, el impacto tiene un sabor agridulce. Por un lado, China asignó al país un cupo de 511.000 toneladas anuales, volumen que seguirá tributando el arancel actual del 12,5%. Sin embargo, cualquier despacho que supere esa barrera será castigado con un arancel del 55%, lo que en la práctica funciona como un freno total a cualquier expansión del negocio en ese mercado.

Los motivos del gigante

La decisión llega tras un año de investigaciones por parte de Beijing, motivadas por reclamos de sus productores locales que denunciaron "daños graves" ante el aluvión de carne extranjera. La medida no solo afecta a la Argentina; Brasil -el mayor proveedor-, Australia y Estados Unidos también enfrentarán restricciones similares.

A pesar de la dureza del número (55%), en los despachos oficiales y entre los exportadores locales hay una cautela moderada. La cuota de 511.000 toneladas está en sintonía con el promedio de lo que Argentina viene vendiendo.

"En términos generales se mantienen los volúmenes históricos, pero se levanta una barrera que limita el crecimiento futuro", explicaron fuentes del sector exportador. En 2024, Argentina envió a China unas 574.000 toneladas, por lo que el nuevo cupo obligará a una administración mucho más fina de los embarques.

El factor Brasil y el mercado de EE.UU.

Una clave que destacaron los consultores es que Brasil recibió un ajuste mucho más severo en su cuota, lo que podría reconfigurar el mapa regional. Además, el consultor ganadero Víctor Tonelli recordó que la Argentina está diversificando sus envíos hacia Estados Unidos (se esperan 100.000 toneladas para 2026), lo que sumado a una menor oferta de ganado local, podría hacer que el límite impuesto por China no sea un problema inmediato para los productores en los próximos dos años.

Temas Buenos AiresChina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carne vacuna: cayó el volumen de exportación y se dispararon las importaciones en noviembre

Carne vacuna: cayó el volumen de exportación y se dispararon las importaciones en noviembre

Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

Cuándo comienza el pago del 20% a los empleados estatales en Tucumán

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

El ex titular del Banco Central habló de la causa sobre supuestas maniobras irregulares con el dólar

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual
2

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
3

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
4

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
5

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Caso Vélez: Ni Una Menos repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”
6

Caso Vélez: "Ni Una Menos" repudió el sobreseimiento y denunció que la Justicia “descree la palabra de las mujeres”

Más Noticias
Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Quién es Robert Strom, el magnate francés que habría conquistado a Zaira Nara en Punta del Este

Enero arranca con aumentos: el Gobierno oficializó la suba de impuestos a los combustibles

Enero arranca con aumentos: el Gobierno oficializó la suba de impuestos a los combustibles

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

A la espera del debut de la nueva flotación cambiaria

A la espera del debut de la nueva flotación cambiaria

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Comentarios