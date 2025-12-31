China puso un "techo" a la carne argentina: fijó cuotas y aranceles por tres años

El escenario para el principal destino de las exportaciones de carnes argentinas acaba de cambiar. El Ministerio de Comercio de China oficializó hoy la imposición de un sistema de cuotas y aranceles para la carne vacuna importada, una medida de "salvaguardia" que busca proteger su industria interna y que regirá desde mañana mismo hasta fines de 2028.
Para la Argentina, el impacto tiene un sabor agridulce. Por un lado, China asignó al país un cupo de 511.000 toneladas anuales, volumen que seguirá tributando el arancel actual del 12,5%. Sin embargo, cualquier despacho que supere esa barrera será castigado con un arancel del 55%, lo que en la práctica funciona como un freno total a cualquier expansión del negocio en ese mercado.
Los motivos del gigante
La decisión llega tras un año de investigaciones por parte de Beijing, motivadas por reclamos de sus productores locales que denunciaron "daños graves" ante el aluvión de carne extranjera. La medida no solo afecta a la Argentina; Brasil -el mayor proveedor-, Australia y Estados Unidos también enfrentarán restricciones similares.
A pesar de la dureza del número (55%), en los despachos oficiales y entre los exportadores locales hay una cautela moderada. La cuota de 511.000 toneladas está en sintonía con el promedio de lo que Argentina viene vendiendo.
"En términos generales se mantienen los volúmenes históricos, pero se levanta una barrera que limita el crecimiento futuro", explicaron fuentes del sector exportador. En 2024, Argentina envió a China unas 574.000 toneladas, por lo que el nuevo cupo obligará a una administración mucho más fina de los embarques.
El factor Brasil y el mercado de EE.UU.
Una clave que destacaron los consultores es que Brasil recibió un ajuste mucho más severo en su cuota, lo que podría reconfigurar el mapa regional. Además, el consultor ganadero Víctor Tonelli recordó que la Argentina está diversificando sus envíos hacia Estados Unidos (se esperan 100.000 toneladas para 2026), lo que sumado a una menor oferta de ganado local, podría hacer que el límite impuesto por China no sea un problema inmediato para los productores en los próximos dos años.