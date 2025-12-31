Entre mensajes en las redes y el búnker de Olivos: así despide el año Javier Milei

Mientras gran parte de los argentinos se moviliza para las celebraciones de fin de año -favorecidos por el asueto administrativo dispuesto este miércoles-, el presidente Javier Milei optó por el refugio de la Quinta de Olivos. Al igual que en la pasada Navidad, el mandatario eligió la residencia oficial para pasar la "Nochevieja", manteniendo un estricto hermetismo sobre si compartirá la mesa con invitados o si, por el contrario, lo hará en la intimidad de sus afectos más cercanos y sus perros.