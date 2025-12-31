Entre mensajes en las redes y el búnker de Olivos: así despide el año Javier Milei

Mientras gran parte de los argentinos se moviliza para las celebraciones de fin de año -favorecidos por el asueto administrativo dispuesto este miércoles-, el presidente Javier Milei optó por el refugio de la Quinta de Olivos. Al igual que en la pasada Navidad, el mandatario eligió la residencia oficial para pasar la "Nochevieja", manteniendo un estricto hermetismo sobre si compartirá la mesa con invitados o si, por el contrario, lo hará en la intimidad de sus afectos más cercanos y sus perros.
Sin embargo, el silencio de los muros de Olivos contrastó con la febril actividad digital del jefe de Estado. Desde temprano, Milei utilizó sus redes sociales no solo para saludar por el nuevo año, sino para marcar la cancha política del 2026 que asoma.
Postales de un estilo digital
La mañana del Presidente incluyó desde saludos con ilustraciones de "Gaturro" hasta imágenes generadas con Inteligencia Artificial donde se lo ve junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei. Pero no todo fue festivo, porque el libertario también aprovechó para ratificar su línea de política exterior al respaldar el desplazamiento del cónsul en Siria, Alejandro Calloni, envuelto en una polémica por un "like" contra Israel.
En sus mensajes, el mandatario insistió en el concepto que guiará el inicio de 2026: "Ir hasta el hueso". Tras un balance positivo de la ocupación turística y de la gestión cultural, Milei prometió profundizar el rumbo económico, anticipando que la tregua de las fiestas será breve.
Un febrero sin descanso
Mientras el Gabinete tiene luz verde para tomarse algunos días en enero, la mirada del Ejecutivo ya está puesta en febrero. El calendario oficial marca ese mes como el inicio de una etapa clave como es el regreso de las sesiones extraordinarias en el Congreso y el tratamiento de la demorada reforma laboral, temas que prometen recalentar la temperatura política apenas baje la espuma de los festejos de Año Nuevo.