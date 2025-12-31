Juicio por la expropiación de YPF: el Gobierno argentino negó estar en desacato y cruzó a Burford

El trasfondo del conflicto sigue siendo la sentencia de fondo que condenó a la Argentina a pagar más de U$S16.100 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación de YPF en 2012. Sin embargo, esa decisión aún no está firme: las partes esperan el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, un fallo que podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena.