Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

Tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada a fines de diciembre, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi durante la noche de Año Nuevo.
El último parte médico del centro de salud indica que la ex mandataria, quien permanece hospitalizada desde el 20 de diciembre, presenta una recuperación lenta. Para los médicos, es debido a una complicación habitual después de la cirugía, que hace que el intestino tarde más tiempo en volver a funcionar con normalidad, según informa el diario Perfil.
Además, el parte médico indica que la paciente continuará bajo observación sin una fecha estimada de alta. “Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso, con el fin de prevenir posibles complicaciones infecciosas y monitorear de cerca la evolución del proceso inflamatorio”, comunican desde el sanatorio al diario El Perfil.
Comunicado oficial
La médica, Marisa Lafranconi, firmó el comunicado oficial que detalla la evolución del cuadro clínico, destacando que la indicación de internación se prolongará hasta que el equipo sanitario considere que la recuperación está completa. La información difundida por el Sanatorio Otamendi es la única fuente médica autorizada, mientras desde el entorno de Cristina se mantiene un estricto hermetismo.
La evolución lenta del cuadro clínico generó preocupación en el entorno político de la ex mandataria, donde se sigue con atención la difusión de cada parte médico. En tanto, en las puertas del sanatorio, dirigentes y militantes del kirchnerismo se concentraron para expresar su respaldo, colgaron carteles y permanecen a la espera de novedades oficiales sobre su estado de salud.