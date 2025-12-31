Cristina Kirchner continuará internada en Año Nuevo: cómo es su estado de salud

La evolución lenta del cuadro clínico generó preocupación en el entorno político de la ex mandataria, donde se sigue con atención la difusión de cada parte médico. En tanto, en las puertas del sanatorio, dirigentes y militantes del kirchnerismo se concentraron para expresar su respaldo, colgaron carteles y permanecen a la espera de novedades oficiales sobre su estado de salud.