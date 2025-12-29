Nuevo parte médico de Cristina Kirchner: evolución lenta y continuidad de la internación

El Sanatorio Otamendi es un centro médico de referencia habitual para la ex mandataria. En 2021, Cristina Kirchner fue sometida allí a una histerectomía, y anteriormente también recibió atención en ese establecimiento. En 2013 fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro por una colección subdural crónica, y en 2012 se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar. En otras oportunidades, además, permaneció internada por cuadros de menor complejidad en distintos centros de salud del Área Metropolitana de Buenos Aires.