Beatriz Ávila defendió el armado del bloque Independencia: “Jaldo es una voz muy respetada en Buenos Aires”

La senadora Beatriz Ávila, integrante del Bloque Independencia, se refirió a los motivos que la llevaron a acercarse políticamente al gobernador Osvaldo Jaldo y a conformar un nuevo espacio en el Senado. De cara al debate por la reforma laboral, la legisladora consideró “acertada” la decisión de postergar su tratamiento para febrero y señaló que el análisis parlamentario sobre la modificación de la ley de biocombustibles y la obligatoriedad del jardín de tres años será retomado en 2026.
En relación a la conformación del Bloque Independencia en el Senado, Ávila explicó que fue el resultado de un proceso político basado en coincidencias y en la decisión de priorizar los intereses de Tucumán. En ese sentido, destacó la figura del mandatario provincial y su rol en el escenario nacional: “Osvaldo Jaldo es una voz muy escuchada y respetada en Buenos Aires”.
Además, señaló que observa en el gobernador una lectura adecuada del contexto político actual y valoró que haya promovido el recambio generacional dentro de su equipo. “De manera inteligente ha sabido entender los tiempos que vivimos y se ha rodeado de jóvenes porque es necesario ese cambio”, comentó.
Consultada sobre cuestionamientos por parte de otros dirigentes tras su acercamiento al gobernador, la senadora aseguró que aceptan las distintas opiniones. “Nosotros aceptamos la opinión de todo el mundo. Algunas nos pueden gustar, otras no nos pueden gustar, pero nuestra premisa siempre ha sido pensar en Tucumán primero”, sostuvo, y agregó que la experiencia en la política implica respetar todas las miradas.
El debate por la reforma laboral
En cuanto a la reforma laboral, Ávila consideró “acertada” la decisión de trasladar el debate para febrero y explicó que, desde el ingreso del proyecto al Senado, se conformaron las comisiones correspondientes y se inició una ronda de exposiciones con distintos sectores.
“Venimos escuchando a empresarios, sindicatos, periodistas, PyMEs, CAME. Yo hice un aporte concreto para incorporar un artículo que tiene que ver con el trabajo rural”, explicó. En particular, se refirió a la situación de los trabajadores temporarios: “Los trabajadores rurales, que nosotros llamamos golondrinas, tenían un problema porque ellos están tres o cuatro meses dentro del sistema, terminaban la cosecha, quedaban sin trabajo y no podían cobrar los planes sociales y alimentarios”, señaló.
Según detalló, la propuesta apunta a garantizar la compatibilidad entre el trabajo registrado y los planes sociales. “Lo que solicité -y afortunadamente se aceptó- es incorporar un artículo para que se hable de la compatibilidad entre el trabajador rural cuando trabaja y está en blanco, con los planes sociales. Esto permitiría que cuando termine la cosecha no pierda el beneficio como venía ocurriendo ahora”, explicó.
En términos generales, valoró el proceso de discusión y consideró necesario actualizar la normativa vigente. “Necesitamos modernizar la ley que rige desde la década del 70”, afirmó, y remarcó que la actualización debe realizarse sin afectar los derechos de los trabajadores. “Hoy hay una cifra que a nosotros nos interpela: el 44% de los trabajadores están de manera informal”, advirtió. Al respecto, sostuvo que la reforma laboral por sí sola no resolverá el problema del empleo y planteó la necesidad de avanzar en otros debates estructurales, como cambios en el régimen tributario y en el Código Penal.
Ley de biocombustible
Finalmente, Ávila se refirió a otros proyectos de ley que impulsa y que se retomarían cuando se reconstituyan las comisiones en febrero. Entre ellos destacó la modificación de la ley de biocombustibles para aumentar el corte. “Se empezó a debatir, pero justo llegaron las elecciones y lo tuvimos que suspender. Esto tiene un gran impacto, no solamente para Tucumán, también para Jujuy y el NOA”, afirmó, y señaló que se trata de una iniciativa trabajada junto a senadores de la región.
Además, mencionó proyectos vinculados a salud mental, ludopatía y adicciones, problemáticas que consideró un flagelo creciente. “También he propuesto la obligatoriedad del jardín de tres años, que lo tienen algunas escuelas del sector privado, pero no así el público. Otros proyectos presentados fueron la incorporación de inteligencia artificial, la creación del puerto seco y la posibilidad de que haya cajeros humanos para nuestros jubilados que no saben el manejo de las aplicaciones o son víctimas de estafas”, concluyó.