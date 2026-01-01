Beatriz Ávila defendió el armado del bloque Independencia: “Jaldo es una voz muy respetada en Buenos Aires”

En términos generales, valoró el proceso de discusión y consideró necesario actualizar la normativa vigente. “Necesitamos modernizar la ley que rige desde la década del 70”, afirmó, y remarcó que la actualización debe realizarse sin afectar los derechos de los trabajadores. “Hoy hay una cifra que a nosotros nos interpela: el 44% de los trabajadores están de manera informal”, advirtió. Al respecto, sostuvo que la reforma laboral por sí sola no resolverá el problema del empleo y planteó la necesidad de avanzar en otros debates estructurales, como cambios en el régimen tributario y en el Código Penal.