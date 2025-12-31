Escándalo diplomático: desplazaron a un funcionario en Siria por un "me gusta" contra Israel

El Gobierno nacional dispuso el desplazamiento inmediato de Alejandro Calloni, secretario de la Embajada argentina en Siria, tras verse involucrado en una polémica digital. La decisión, impulsada por el canciller Pablo Quirno, incluyó el inicio de un sumario administrativo y la orden de regresar al país de forma urgente, luego de que el funcionario reaccionara favorablemente a una publicación en redes sociales con contenido hostil hacia Israel.
El detonante fue un “me gusta” de Calloni en Instagram a un posteo que hacía referencia a un ataque contra el Estado de Israel. La captura de pantalla se viralizó rápidamente, lo que generó un fuerte repudio y una reacción tajante desde el Palacio San Martín. "Di la instrucción para iniciarle acciones sumariales y disponer su traslado inmediato", confirmó Quirno a través de su cuenta en la red X.
Perfil y trayectoria
Calloni, licenciado en Historia (UBA) y en Relaciones Internacionales (UNLa), cumplía funciones como cónsul en Damasco desde septiembre de 2023. Su carrera diplomática incluyó pasos por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y cargos de menor jerarquía en la Cancillería. Hasta el momento, el funcionario mantuvo el silencio, con sus perfiles sociales en modo privado.
El trasfondo geopolítico
La sanción no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la doctrina de política exterior de la administración de Javier Milei, caracterizada por un alineamiento total con Israel. De hecho, el incidente se produjo días después de que el canciller argentino agradeciera a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el respaldo de su país ante la polémica con la petrolera Navitas Petroleum, que realiza exploraciones en las Islas Malvinas bajo licencia británica.
Según la Casa Rosada, cualquier gesto que erosiobe la relación con sus aliados estratégicos es castigado con severidad, especialmente en destinos sensibles como Medio Oriente.