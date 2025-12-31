Escándalo diplomático: desplazaron a un funcionario en Siria por un "me gusta" contra Israel

El trasfondo geopolítico

La sanción no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la doctrina de política exterior de la administración de Javier Milei, caracterizada por un alineamiento total con Israel. De hecho, el incidente se produjo días después de que el canciller argentino agradeciera a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el respaldo de su país ante la polémica con la petrolera Navitas Petroleum, que realiza exploraciones en las Islas Malvinas bajo licencia británica.