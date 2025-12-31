Secciones
LA GACETA
Mundo

Escándalo diplomático: desplazaron a un funcionario en Siria por un "me gusta" contra Israel

La Cancillería ordenó el regreso inmediato de Alejandro Calloni y le inició un sumario. El hecho ocurrió en medio de un estrecho alineamiento de la gestión de Javier Milei con el Estado de Israel.

Alejandro Emanuel Calloni se desempeñaba como jefe de la Sección Consular y Comercial en Siria. Alejandro Emanuel Calloni se desempeñaba como jefe de la Sección Consular y Comercial en Siria.
Hace 3 Hs

El Gobierno nacional dispuso el desplazamiento inmediato de Alejandro Calloni, secretario de la Embajada argentina en Siria, tras verse involucrado en una polémica digital. La decisión, impulsada por el canciller Pablo Quirno, incluyó el inicio de un sumario administrativo y la orden de regresar al país de forma urgente, luego de que el funcionario reaccionara favorablemente a una publicación en redes sociales con contenido hostil hacia Israel.

El detonante fue un “me gusta” de Calloni en Instagram a un posteo que hacía referencia a un ataque contra el Estado de Israel. La captura de pantalla se viralizó rápidamente, lo que generó un fuerte repudio y una reacción tajante desde el Palacio San Martín. "Di la instrucción para iniciarle acciones sumariales y disponer su traslado inmediato", confirmó Quirno a través de su cuenta en la red X.

Perfil y trayectoria

Calloni, licenciado en Historia (UBA) y en Relaciones Internacionales (UNLa), cumplía funciones como cónsul en Damasco desde septiembre de 2023. Su carrera diplomática incluyó pasos por el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) y cargos de menor jerarquía en la Cancillería. Hasta el momento, el funcionario mantuvo el silencio, con sus perfiles sociales en modo privado.

El trasfondo geopolítico

La sanción no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la doctrina de política exterior de la administración de Javier Milei, caracterizada por un alineamiento total con Israel. De hecho, el incidente se produjo días después de que el canciller argentino agradeciera a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el respaldo de su país ante la polémica con la petrolera Navitas Petroleum, que realiza exploraciones en las Islas Malvinas bajo licencia británica.

Según la Casa Rosada, cualquier gesto que erosiobe la relación con sus aliados estratégicos es castigado con severidad, especialmente en destinos sensibles como Medio Oriente.

Temas IsraelBuenos AiresSiriaCasa RosadaJavier MileiGuerra entre Israel y HamasPablo QuirnoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Israel festeja la sanción a dos jueces de la Corte Penal Internacional

Israel festeja la sanción a dos jueces de la Corte Penal Internacional

Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

Un mejor final: Milei, el balance de un año bisagra y las reformas en disputa para 2026

Un mejor final: Milei, el balance de un año bisagra y las reformas en disputa para 2026

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
China desarrolló un modelo que predice el envejecimiento

China desarrolló un modelo que predice el envejecimiento

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Ucrania ataca con drones a Rusia, que endurece su postura

Ucrania ataca con drones a Rusia, que endurece su postura

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Comentarios