Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

Raad Saad, “arquitecto” de un ataque de 2023.

MOTIVO. El ataque fue en represalia a acciones contra el ejército israelí. AFP MOTIVO. El ataque fue en represalia a acciones contra el ejército israelí. AFP
Hace 4 Hs

Israel afirmó ayer que mató a un alto responsable del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamas en un bombardeo en la Franja de Gaza. “En respuesta a la activación de un objeto explosivo de Hamas que hirió a nuestras fuerzas (...), el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz ordenaron la eliminación del terrorista Raad Saad”, indicaron en un comunicado conjunto.

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza

Israel vuelve a bombardear la Franja de Gaza

El ejército israelí lo describió como “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. También afirmó que era el jefe de la sede de producción de armas del brazo militar de Hamas y que dirigía el “fortalecimiento militar” del grupo. Fuentes de la familia de Raad Saad confirmaron su muerte y señalaron que el funeral será hoy.

El ejército israelí dijo que dos soldados de la reserva resultaron heridos levemente “como resultado de la detonación de un objeto explosivo durante una operación” en el sur de Gaza.

La Defensa Civil y fuentes médicas del territorio palestino, controlado por Hamas, indicaron previamente que un bombardeo israelí mató a cinco personas en el distrito de Tel al Hawa, en el suroeste de Ciudad Gaza.

Al ser contactado, el ejército israelí dijo que sólo hubo un bombardeo en el área en que murió Raad Saad.

Mahmud Bassal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, dijo que cinco personas murieron luego de que “un vehículo civil” fue impactado cerca de Nabulsi, en Tel al Hawa.

Bassal dijo que los cuerpos fueron llevados al hospital Al-Shifa luego de que “aviones israelíes bombardearon el vehículo civil con tres misiles, causando su incendio y la destrucción”.

Franja de Gaza: todo listo para la liberación de rehenes entre Israel y Hamás

Franja de Gaza: todo listo para la liberación de rehenes entre Israel y Hamás

El departamento de emergencias del hospital confirmó la llegada de los cinco cuerpos y agregó que 25 personas resultaron heridas.

El cese el fuego entre Hamas e Israel entró en vigor el 10 de octubre, pero sigue siendo frágil y las partes se acusan mutuamente de violación de los términos.

