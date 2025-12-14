Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

El ejército israelí lo describió como “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. También afirmó que era el jefe de la sede de producción de armas del brazo militar de Hamas y que dirigía el “fortalecimiento militar” del grupo. Fuentes de la familia de Raad Saad confirmaron su muerte y señalaron que el funeral será hoy.