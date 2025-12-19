Israel festeja la sanción a dos jueces de la Corte Penal Internacional

Washington, Estados Unidos.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió a Estados Unidos por sancionar a dos jueces más de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que rechazaran un recurso de Israel que buscaba poner fin a una investigación por crímenes de guerra en Gaza. “Israel aprecia el liderazgo decisivo y la firme acción del secretario de Estado (Marco Rubio) y la determinación de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente (Donald Trump) para enfrentar el flagelo del lawfare, que representa una amenaza para ambas naciones”, escribió Netanyahu en X.