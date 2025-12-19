Secciones
Mundo

Israel festeja la sanción a dos jueces de la Corte Penal Internacional

Netanyahu elogió la “firme acción” de Estados Unidos contra quienes buscan investigarlo.

ACUSADO. “Bibi” enfrenta también cargos por corrupción en su país. ACUSADO. “Bibi” enfrenta también cargos por corrupción en su país.
Hace 3 Hs

Washington, Estados Unidos.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió a Estados Unidos por sancionar a dos jueces más de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que rechazaran un recurso de Israel que buscaba poner fin a una investigación por crímenes de guerra en Gaza. “Israel aprecia el liderazgo decisivo y la firme acción del secretario de Estado (Marco Rubio) y la determinación de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente (Donald Trump) para enfrentar el flagelo del lawfare, que representa una amenaza para ambas naciones”, escribió Netanyahu en X.

Rubio vinculó explícitamente las nuevas sanciones con un fallo de la CPI del lunes en el que los jueces se alinearon con la mayoría y confirmaron las órdenes de arresto contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Rubio, dijo que los dos jueces, de Mongolia y Georgia, habían votado a comienzos de esta semana en contra del recurso de Israel ante la CPI. “No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y sometan indebidamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”, dijo Rubio en un comunicado.

Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

Israel mató a un alto responsable militar de Hamas

“Continuaremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles ante la guerra jurídica y exceso de competencias” del tribunal, añadió. Rápidamente, la corte expresó su rechazo enérgico a la medida “contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia)”.

“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados” miembros, señaló la corte en un comunicado.

Las sanciones

Bajo las sanciones, los jueces quedan prohibidos de ingresar a Estados Unidos y quedan bloqueadas todas sus propiedades o transacciones financieras en la mayor economía del mundo.

El anuncio se suma a las sanciones que ya se ordenaron contra nueve magistrados y fiscales de la CPI.

En su recurso, el Israel cuestionaba que la CPI fuese competente para investigar presuntos crímenes cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaBenjamin NetanyahuDonald TrumpMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El chef Christian Petersen se descompensó en una excursión y está grave: ¿qué dice el parte médico?

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

La Justicia habilitó a Cristina Kirchner a usar la terraza durante su prisión domiciliaria

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Quién habría sido la tercera en discordia entre Adrián Suar y Araceli González

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Entre cruces y disturbios, Diputados aprobó el Presupuesto 2026

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Debate por el Presupuesto: diputados tucumanos, entre el ajuste y el equilibrio fiscal

Comentarios