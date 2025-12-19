Israel festeja la sanción a dos jueces de la Corte Penal Internacional

Washington, Estados Unidos.- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, elogió a Estados Unidos por sancionar a dos jueces más de la Corte Penal Internacional (CPI) después de que rechazaran un recurso de Israel que buscaba poner fin a una investigación por crímenes de guerra en Gaza. “Israel aprecia el liderazgo decisivo y la firme acción del secretario de Estado (Marco Rubio) y la determinación de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente (Donald Trump) para enfrentar el flagelo del lawfare, que representa una amenaza para ambas naciones”, escribió Netanyahu en X.
Rubio vinculó explícitamente las nuevas sanciones con un fallo de la CPI del lunes en el que los jueces se alinearon con la mayoría y confirmaron las órdenes de arresto contra Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant.
Rubio, dijo que los dos jueces, de Mongolia y Georgia, habían votado a comienzos de esta semana en contra del recurso de Israel ante la CPI. “No toleraremos los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y sometan indebidamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI”, dijo Rubio en un comunicado.
“Continuaremos respondiendo con consecuencias significativas y tangibles ante la guerra jurídica y exceso de competencias” del tribunal, añadió. Rápidamente, la corte expresó su rechazo enérgico a la medida “contra los jueces Gocha Lordkipanidze (Georgia) y Erdenebalsuren Damdin (Mongolia)”.
“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados” miembros, señaló la corte en un comunicado.
Las sanciones
Bajo las sanciones, los jueces quedan prohibidos de ingresar a Estados Unidos y quedan bloqueadas todas sus propiedades o transacciones financieras en la mayor economía del mundo.
El anuncio se suma a las sanciones que ya se ordenaron contra nueve magistrados y fiscales de la CPI.
En su recurso, el Israel cuestionaba que la CPI fuese competente para investigar presuntos crímenes cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamas.