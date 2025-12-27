Secciones
El régimen de Maduro liberó a 99 presos políticos en medio de la creciente tensión con EEUU

El Ministerio para el Servicio Penitenciario dijo que la medida se tomó tras analizar individualmente cada caso. Habían sido detenidos tras las elecciones de 2024.

Hace 2 Hs

El gobierno de Nicolás Maduro decidió liberar a 99 presos políticos detenidos en el marco de las protestas por los resultados de las elecciones de 2024. 

Desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario informaron que el Gobierno y el Sistema de Justicia resolvieron la excarcelación de 99 ciudadanos detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. Según indicaron fuentes oficiales, la medida se llevó a cabo tras haber evaluado cada expediente "caso por caso".

Sin embargo, la organización no gubernamental Foro Penal ofreció cifras parciales que difieren del anuncio oficial. Su presidente, Alfredo Romero, y el vicepresidente, Gonzalo Himiob, señalaron a través de la red social X que la ONG tiene registro confirmado de "al menos 45 personas liberadas durante las últimas horas quienes permanecían detenidas en Venezuela".

Esta medida representa la excarcelación más numerosa registrada en lo que va del año. Anteriormente, en agosto, sectores de la oposición habían informado la puesta en libertad de 13 activistas políticos, entre ellos el exdiputado Américo De Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez.

La situación de los detenidos

Pese a esta excarcelación masiva, las organizaciones de derechos humanos sostienen que aún hay cientos de presos políticos en el país. Con fecha del 20 de diciembre, Foro Penal contabilizaba 902 personas detenidas en esa condición, incluyendo casos de 2024 y de años anteriores.

