El régimen de Maduro liberó a 99 presos políticos en medio de la creciente tensión con EEUU

Desde el Ministerio para el Servicio Penitenciario informaron que el Gobierno y el Sistema de Justicia resolvieron la excarcelación de 99 ciudadanos detenidos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024. Según indicaron fuentes oficiales, la medida se llevó a cabo tras haber evaluado cada expediente "caso por caso".