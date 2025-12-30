Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita: “Siempre quise acompañar a Beto”

En cuanto a Edith Hermida, otra de las figuras históricas de Bendita que quedará a cargo de la conducción, aclaró que no existen conflictos personales. “Somos amigas. Más allá de los chistes, lo que fuera, cada uno tiene una situación personal y familiar totalmente distinta y una edad diferente también”, explicó, y añadió: “Si yo no me animo ahora, ¿cuándo me voy a animar? Entonces, tengo que animarme”.