Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita: “Siempre quise acompañar a Beto”

La panelista explicó los motivos por los que dejó el histórico ciclo de El Nueve tras más de una década.

Hace 18 Min

Alejandra Maglietti habló por primera vez sobre la decisión de dejar Bendita luego de más de 10 años como panelista del histórico ciclo de El Nueve. El cambio se dio tras el anuncio de Beto Casella, quien después de 20 años al frente del programa comunicó su salida y ofreció a su equipo la posibilidad de acompañarlo en un nuevo proyecto en América.

En diálogo con Intrusos, la abogada afirmó: “Cuando todo se fue gestando, yo estaba de licencia. Entonces, es como que me fui enterando así. Después, obviamente hablé con Beto, Beto me comunicó, para mí fue un honor que me tuvieran en cuenta y que me tuvieran como parte del grupo”. 

“A todos nos dijo: ‘Me voy, el que quiere viene’, la decisión era totalmente libre”, agregó.

Beto Casella se despide de Bendita y El Nueve: "El programa debería irse conmigo"

Beto Casella se despide de Bendita y El Nueve: El programa debería irse conmigo

Aunque reconoció que atravesó momentos de incertidumbre, la panelista aseguró que pesó más el deseo de acompañar a Casella en este nuevo desafío. “Siempre quise acompañar a Beto, porque aparte, a veces el desafío laboral, profesional que implica comenzar algo nuevo, no es lo mismo hacerlo de la mano de Beto que hacerlo sola, claramente, que para mí era mucho más seductor”, explicó.

“Lo único que sí, en un momento me agarró como un poco desordenada con el tema del bebé, porque el horario va a ser otro. Entonces, yo me había organizado todo para poder cerrar y poder terminar un determinado horario. Y bueno, eso me cambió un poco, por eso estuve como en algún momento dudando”, confesó.

La decisión de cambiar de canal 

Al referirse a su paso por Canal 9, Maglietti fue categórica en su agradecimiento. “La verdad es que yo la pasé bien, tengo solo agradecimiento con el canal. Porque más allá de las cuestiones laborales, lo que sí te puedo decir es que la gente que trabaja en el canal es genial”, destacó. 

Además, remarcó el buen clima de trabajo que mantuvo durante todos estos años: “Siempre trabajé superbién, superlibre, superfantásticamente con todos, con la técnica, con la gente, con los productores. Yo dejo amigos de toda la vida, hace 15 años que soy empleada del canal”. “Eso implica también una estabilidad que es importante”, señaló. 

Alejandra Maglietti se despidió entre lágrimas de Bendita: “15 años con el capitán”

Alejandra Maglietti se despidió entre lágrimas de Bendita: “15 años con el capitán”

En cuanto a Edith Hermida, otra de las figuras históricas de Bendita que quedará a cargo de la conducción, aclaró que no existen conflictos personales. “Somos amigas. Más allá de los chistes, lo que fuera, cada uno tiene una situación personal y familiar totalmente distinta y una edad diferente también”, explicó, y añadió: “Si yo no me animo ahora, ¿cuándo me voy a animar? Entonces, tengo que animarme”.

“Yo soy totalmente agradecida tanto a Beto y también al canal. La verdad es que tengo agradecimiento por todos”, afirmó. 

Por último, Alejandra recordó sus comienzos en el programa: “Cuando yo empecé a trabajar en Bendita, era electrostar, estaba estudiando... Me recibí en Bendita. Todas las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, y Beto me dio la posibilidad, para no perder el hilo, de mostrar una faceta mía que yo de otra manera no hubiera podido, quizás, poder mostrarla”, sentenció. 

Temas Buenos AiresCanal 9Alejandra MagliettiAmérica TV
