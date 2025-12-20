Alejandra Maglietti se despidió entre lágrimas de Bendita: “15 años con el capitán”

El legado de Bendita queda marcado por el afecto y la admiración entre quienes lo construyeron. La despedida de Casella no fue solo el cierre de un ciclo televisivo, sino también la celebración de un vínculo sostenido durante veinte años, donde la unión y el reconocimiento mutuo se volvieron el sello distintivo del equipo. Y, sobre todo, el agradecimiento al público, resumido en las palabras finales del conductor: “El programa podría durar tres meses si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”.