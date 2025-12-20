Alejandra Maglietti se despidió entre lágrimas de Bendita: “15 años con el capitán”

El último programa de Bendita marcó el cierre de una etapa histórica de la televisión argentina. Tras 20 años al frente del ciclo de El Nueve, Beto Casella se despidió en un clima cargado de emoción, acompañado por su equipo y por un homenaje que repasó dos décadas de humor, información y una relación cercana con el público.
En ese contexto de sensaciones encontradas, una de las imágenes más fuertes de la noche fue la de Alejandra Maglietti. La panelista, que formó parte del programa durante 15 años, no pudo contener las lágrimas desde los primeros minutos del envío final, mientras Casella hacía un repaso de la extensa trayectoria del ciclo. Para la chaqueña, la despedida tuvo un peso especial: no solo significó el cierre de un ciclo profesional, sino también el final de una etapa vital atravesada por su crecimiento laboral y, más recientemente, por su flamante maternidad.
“Ni esperábamos a Manu por esa época”, dijo Casella al mencionar al bebé y mirar a Maglietti, que seguía visiblemente emocionada. “Una vida”, resumió ella, para describir esos quince años que, en ese momento, parecían condensarse en un instante.
Horas después de la emisión, Maglietti compartió en sus redes sociales una fotografía abrazando al conductor y un mensaje que sintetizó el significado de la jornada: “15 años en el barco del capitán. Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir. Todo el equipo de tantos años unido para despedirlo con tanto cariño. Eso lo describe como persona, se fue aplaudido por toda la técnica, producción, vestuario, gerencia, maquillaje, en fin todos”.
La publicación estuvo acompañada por videos del detrás de escena, donde se registraron aplausos prolongados, miradas cargadas de emoción y la sensación compartida de estar viviendo un momento irrepetible. El clima reflejaba una mezcla de alegría por el camino recorrido y la tristeza inevitable de las despedidas.
Detrás de cámaras, la intensidad emocional fue tan fuerte como al aire. Una vez apagadas las luces del estudio, el equipo técnico, la producción y parte del personal que acompañó al histórico ciclo se sumaron a los aplausos y abrazos. Hubo lágrimas, palabras de agradecimiento y un reconocimiento colectivo a una experiencia que forjó lazos de compañerismo y pertenencia a lo largo de dos décadas. También quedó registrada la salida de Casella en auto junto a Any Ventura, ante la requisitoria de cronistas que buscaban la palabra de los protagonistas.
“Ojalá podamos trabajar juntos muchos años más”, respondió el conductor junto a un corazón, dejando una pista sobre el futuro. Tanto Maglietti como varios panelistas históricos de Bendita acompañarán a Casella en un nuevo proyecto televisivo. Entre los confirmados se encuentran Horacio Pagani, Any Ventura, Enzo Aguilar, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Mariano Flax, Leo Raff y Franco Casella. El nuevo ciclo, que aún no tiene nombre definido, se emitirá por América y promete conservar el espíritu de equipo que caracterizó al programa original.
El legado de Bendita queda marcado por el afecto y la admiración entre quienes lo construyeron. La despedida de Casella no fue solo el cierre de un ciclo televisivo, sino también la celebración de un vínculo sostenido durante veinte años, donde la unión y el reconocimiento mutuo se volvieron el sello distintivo del equipo. Y, sobre todo, el agradecimiento al público, resumido en las palabras finales del conductor: “El programa podría durar tres meses si ustedes no aceptan o no quieren. Ustedes son los gerentes, cambian con el control remoto y chau, no existe más. Ustedes sostuvieron esto veinte años”.