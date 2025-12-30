Secciones
Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

El Centro del país registrará altas temperaturas en contraste con la región del Cuyo, donde los fenómenos adversos obligarán a contar con planes de contingencia.

¿Cómo estará el tiempo en Año Nuevo en el centro del país?
Hace 2 Hs

La llegada de un nuevo año lleva a chequear varias veces el pronóstico del tiempo para lograr un festejo sin contratiempos. La jornada del 31 de diciembre estará marcada por las altas temperaturas que no harán excepciones a lo largo y ancho del país, aunque en la región del centro se registrarán las más altas. Sin embargo, los fenómenos climáticos variarán en las zonas de Cuyo.

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Para saber dónde colocar la mesa, si será necesario el aire acondicionado o, en el peor de los casos, un plan de contingencia, el SMN ya anticipó cómo estará el tiempo para la apertura del 2026 en el nuevo calendario del centro del país, donde el contraste climático marcará la jornada del 31 de diciembre.

Altas temperaturas y poca agua en el Centro

El calor no dará tregua en el centro del país, mientras que las precipitaciones serán nulas. El termómetro marcará registros variados: en Santa Fe y Entre Ríos la máxima será de 37°C y la mínima de 22°C; en Córdoba 38°C y 22°C; en la región de La Plata, en Buenos Aires y alrededores, habrá una máxima de 36°C y una mínima de 26°C; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 39°C y 27°C; mientras que La Pampa tendrá una máxima de 36°C y una mínima de 21°C.

En todas estas localidades habrá nulas posibilidades de lluvia y el cielo estará de parcial a mayormente nublado para la noche.

El Cuyo bajo alerta: amenaza de tormentas nivel amarillo 

En la región de Cuyo, las temperaturas máximas rondarán entre los 36°C para San Juan y San Luis y 34°C para Mendoza. Las provincias también deberán prepararse ya que rige la alerta amarilla por tormentas severas. Por la noche, las probabilidades de actividad eléctrica serán altas, de entre un 40 y un 70%.

Según el Sistema de Alerta Temprana del SMN (SAT), el oeste de San Luis y el este de Mendoza se encuentran bajo alerta nivel amarillo. El aviso indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

