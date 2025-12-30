Cómo estará el tiempo en el centro del país para Año Nuevo

Altas temperaturas y poca agua en el Centro

El calor no dará tregua en el centro del país, mientras que las precipitaciones serán nulas. El termómetro marcará registros variados: en Santa Fe y Entre Ríos la máxima será de 37°C y la mínima de 22°C; en Córdoba 38°C y 22°C; en la región de La Plata, en Buenos Aires y alrededores, habrá una máxima de 36°C y una mínima de 26°C; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 39°C y 27°C; mientras que La Pampa tendrá una máxima de 36°C y una mínima de 21°C.