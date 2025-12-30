Así estará el clima en Año Nuevo 2026: el pronóstico para cada provincia

La llegada de un nuevo año lleva a chequear varias veces el pronóstico del tiempo y así lograr un festejo sin contratiempos. La jornada del 31 de diciembre estará marcada por las altas temperaturas que no harán excepciones a lo largo y ancho del país. Con máximas que alcanzarán los 40°C, distintas localidades registrarán fenómenos climáticos variados, desde lluvias hasta tormentas, y en algunos casos sol pleno y una noche despejada.
Para saber dónde colocar la mesa, si será necesario el aire acondicionado o, en el peor de los casos, un plan de contingencia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó cómo estará el tiempo para la apertura del 2026 en el nuevo calendario.
¿Cómo estará el tiempo el 31 en todo el país?
El tiempo en las regiones del Norte
Comenzando por el extremo más septentrional de la Argentina, el Noroeste (NOA) registrará menores temperaturas que en otras regiones. En Jujuy y Salta la máxima será de 29°C y la mínima de 19°C, con pronóstico de tormentas aisladas en la madrugada, la tarde y la noche del 31 y chances de entre el 40-70% para la hora de la cena. En Tucumán la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C; las lluvias no se registrarán hasta la tarde, donde habrá tormentas aisladas que se instalarán hasta la noche. Las probabilidades oscilan entre el 10 y el 40%.
En Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero el calor no dará tregua. Se registrarán temperaturas máximas de 36°C y 37°C y mínimas de 24°C y 23°C. Al mismo tiempo habrá casi nulas probabilidades de precipitaciones y en la noche el cielo estará parcialmente nublado en las primeras dos provincias y mayormente nublado en la tercera.
El Noreste (NEA) del país tendrá que refugiar la mesa festiva. Mientras que las temperaturas serán más agradables que el NOA, con máximas en algunas regiones de hasta 33°C y mínimas de 24°C, esta región deberá procurar un plan de contingencia. Para el 31 de diciembre, el NEA se encuentra bajo alerta amarilla. Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones registrarán fuertes tormentas con abundante caída de agua a lo largo del día, con una probabilidad entre el 40 y el 70%.
Cómo estará el tiempo en el Centro
El Centro del país se encontrará con altas temperaturas que marcarán la jornada. El termómetro marcará niveles variados: en Santa Fe y Entre Ríos la máxima será de 37°C y la mínima de 22°C; en Córdoba 38°C y 22°C; Buenos Aires una amplitud de 36°C y 17°C; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 39°C y 27°C; La Pampa registrará una máxima de 36°C y una mínima de 21°C. En todas estas localidades habrá nulas posibilidades de lluvia y el cielo estará parcialmente y mayormente nublado para la noche.
El tiempo en el Cuyo
En la región de Cuyo, las temperaturas máximas rondarán entre los 36°C y 34°C y mínimas de 21°C. Mendoza, San Juan y San Luis también deberán prepararse ya que rige la alerta amarilla por tormentas severas. Por la noche, las probabilidades de actividad eléctrica serán altas, entre un 40 y un 70%.
Cómo lo recibirá la Patagonia
Por último, en la Patagonia se registrarán temperaturas variadas así como distintos pronósticos de lluvia. Neuquén marcará una máxima de 35°C y una mínima de 24°C; Río Negro y Chubut máximas de 25°C y mínimas de 21°C y 18°C. En estas localidades no se esperan precipitaciones. En Santa Cruz, la máxima será de 17°C y la mínima de 8°C con probabilidades de lluvia a la tarde y fuertes vientos por la noche. En Tierra del Fuego se esperan lluvias aisladas todo el día, con menor intensidad por la noche. La máxima será de 10°C y la mínima de 4°C.