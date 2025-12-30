Así estará el clima en Año Nuevo 2026: el pronóstico para cada provincia

Comenzando por el extremo más septentrional de la Argentina, el Noroeste (NOA) registrará menores temperaturas que en otras regiones. En Jujuy y Salta la máxima será de 29°C y la mínima de 19°C, con pronóstico de tormentas aisladas en la madrugada, la tarde y la noche del 31 y chances de entre el 40-70% para la hora de la cena. En Tucumán la máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C; las lluvias no se registrarán hasta la tarde, donde habrá tormentas aisladas que se instalarán hasta la noche. Las probabilidades oscilan entre el 10 y el 40%.