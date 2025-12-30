Horóscopo chino: las predicciones para los primeros días del 2026

El año nuevo trae aparejados algunos cambios. Entre ellos, los signos del horóscopo chino adoptan nuevos matices y sus 12 animales se ven condicionados hacia nuevos propósitos y tendencias. La astróloga del horóscopo oriental, Susy Forte, predijo qué aspectos deberán tomarse en cuenta para esta semana. Sus anticipos incluyen situaciones que ocurrirán entre este martes 20 y el domingo 4 de enero.
Predicciones del horóscopo chino para iniciar el 2026
Rata
Tendrán un año innovador y definitorio en algunos aspectos. Deberá hacer nuevos planes y movimientos. En lo profesional habrá que reestructurar aspectos. Todo tipo de asociación se pondrá a prueba. Pasarás por un buen momento físico y estético y tu ánimo y autoestima mejorarán. Complacete y disfruta.
Búfalo
Llegan nuevas responsabilidades y obtendrás nuevos ascensos y una mejora en la economía por asumirlas. La autoconfianza mejorará porque surgirán ideas que te llevarán al éxito. Habrá mucha energía para dedicar al trabajo y a la familia. Pero seguir los impulsos no es muy bueno, por lo que deberás cuidarte. La misma energía debe usarse para cuidar a la pareja, porque puede invertirse tanto en pasar tiempo de calidad como en generar peleas.
Tigre
Será un cierre positivo del 2025. Llegará la satisfacción después de tantas pruebas porque podrás terminar tus tareas. Llega un proyecto comercial que te entusiasmará. En 2026 tu gran objetivo será conseguir estabilidad y armonía. Será un año en que tendrás todas las energías puestas en pacificar. Puede que aparezca un amor inesperado o que, en lo romántico, haya una noticia feliz.
Gato
Lograste soltar el pasado y la nueva etapa tendrá la comprensión y sensibilidad como puntos fuertes para resolver problemas económicos y laborales. Terminarás el año cerrando lo que falta por cerrar. Habrá un repunte en tu economía y también buenas noticias. También llegará la oportunidad de cerrar un capítulo en el amor para liberarte de viejas ataduras. Es momento de dejar de repetir patrones.
Dragón
Inicia un ciclo vital en el que la influencia positiva permitirá terminar algunos proyectos que tengas pendientes e iniciar otros que venías aplazando. Aparecerán nuevas actividades en el horizonte. Tendrás la flexibilidad suficiente para aceptar los cambios renovadores que vendrán. En el amor es tu momento de apostar a una relación duradera, pero en este sentido sí tendrás que flexibilizar más.
Serpiente
El inicio de la semana tendrá matices introspectivos y de observación. Pero algunos temas deberán resolverse de inmediato. Con el correr de los días se aclararán algunos asuntos y pensamientos para tomar mejores decisiones. Se darán las condiciones para renovar el hogar o hacer mudanzas. Los hijos ocuparán el centro de tu año. Cuidado con la mezcla de amor y trabajo.
Caballo
El 2026 tendrás fuerza y determinación, pero deberás aprender a administrar tu tiempo y energías. Los asuntos profesionales se verán amenazados por desafíos y experiencias fuertes. Las emociones estarán a flor de piel, pero tendrás determinación para resolverlo. Es indispensable que tu mente esté en positivo para disfrutar del amor y la familia. Es un buen momento para viajar.
Cabra
Aceptá las diferencias con tu entorno para obtener ventajas que facilitarán todo. Podrás alcanzar objetivos profesionales que estabas postergando. La actividad será incesante. El fin de semana podrían llegar noticias alentadoras que mejorarán tu estado de vida. Descomprimí las tensiones del trabajo practicando actividades recreativas y permitiéndote descansar y desconectar. Tu cambio de actitud podrá desconcertar a tu pareja.
Mono
Cuidado porque podrías perder papeles u olvidarlos. Se presentarán asuntos que deban resolverse con urgencia, pero todo se acomodará correctamente. Es un período de revisión que traerá nuevas conductas para tener mayor bienestar. Aparecerán caminos diferentes y darás un salto. Emprenderás un proyecto propio. Deberás tomar una decisión en el aspecto romántico que te hará sentir cierta presión.
Gallo
Recibirás buenas noticias en el trabajo. Puede que un reconocimiento esperado y una mejora económica. Se solucionarán los problemas laborales y tendrás nuevas herramientas para alcanzar el éxito el año próximo. Acomodá el tiempo de trabajar y el tiempo libre para tener buen descanso. Dividí tareas para no perjudicarte. Habrá novedades en cuanto al amor.
Perro
Esta semana tendrás fuerzas para conseguir lo que querías. El año próximo tendrás un buen rendimiento porque tu nivel de ambición crecerá y podrás lidiar con todo lo que se presente en el trabajo y la economía. Tu familia y amigos serán tu refugio para huir de las preocupaciones y el estrés. En el amor toca hablar con sinceridad para que todo se ordene. Así lograrás un amor duradero.
Chancho
Es momento de plantearte nuevas metas en el trabajo y el hogar. Cuidado con lo que decís al momento de intentar cambiar lo que te molesta. Los impulsos podrían generar desavenencias en el entorno familiar. Llegó el momento de poner en marcha la idea que posponías en el ámbito laboral. Tu economía mejorará con actividades rentables. En el amor sentirás que aprendiste mucho durante la última etapa y dejarás de lado las idealizaciones, creciendo en autoestima.