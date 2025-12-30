Horóscopo chino: las predicciones para los primeros días del 2026

Esta semana tendrás fuerzas para conseguir lo que querías. El año próximo tendrás un buen rendimiento porque tu nivel de ambición crecerá y podrás lidiar con todo lo que se presente en el trabajo y la economía. Tu familia y amigos serán tu refugio para huir de las preocupaciones y el estrés. En el amor toca hablar con sinceridad para que todo se ordene. Así lograrás un amor duradero.