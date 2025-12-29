Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Los rituales del horóscopo chino para empezar el 2026: así podés atraer el dinero este nuevo año

Celebrar el Año Nuevo Chino como lo hacen en Asia no es tan complicado y la recompensa puede ser grande.

Cabalgata con motivo del Año Nuevo Chino en Valencia. EFE/Manuel Bruque Cabalgata con motivo del Año Nuevo Chino en Valencia. EFE/Manuel Bruque
Hace 2 Hs

No hay efectos especiales ni inteligencia artificial en los festejos del Año Nuevo Chino. Los inmensos dragones que aparecen por las calles, el rojo que empalaga la vista y las multitudes que salen a las calles son tan reales como el comienzo del calendario lunisolar, uno de los eventos más importantes en distintos países asiáticos y que trascendió al resto del mundo. Y aunque sea difícil replicar las gigantes máscaras en casa, existen otras maneras de recibir el año 2026.

Estos son los colores que deberá usar cada signo en Año Nuevo para atraer la buena fortuna, según el horóscopo chino

Estos son los colores que deberá usar cada signo en Año Nuevo para atraer la buena fortuna, según el horóscopo chino

El próximo 17 de febrero tendrá lugar la celebración del Año Nuevo Chino, una de las festividades más relevantes para países como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Indonesia, Vietnam y Corea, donde la tradición incluye rituales ancestrales y celebraciones multitudinarias.

Las ceremonias datan de hace milenios y combinan astronomía, agricultura, mitología y cultos de protección. Su inicio se remonta a más de 3.000 años, durante la dinastía Shang (siglo XIV a. C.), cuando las comunidades agrícolas chinas organizaban ceremonias para agradecer las cosechas, honrar a los antepasados y pedir prosperidad para el nuevo ciclo.

Los rituales parar atraer la abundancia en 2026

Más allá de la fascinación visual de los desfiles, la esencia de esta festividad reside en la renovación energética dentro de cada hogar. Según la milenaria tradición, existen prácticas sencillas pero poderosas que permiten dejar atrás las cargas del ciclo que termina y abrirle la puerta a la abundancia.

La purificación del espacio

El primer paso fundamental es la limpieza profunda del hogar. Lejos de ser un simple quehacer doméstico, este ritual busca eliminar las "malas vibras" acumuladas durante el año anterior. La clave está en barrer y ordenar cada rincón para evitar que la energía estancada quede atrapada, permitiendo que la buena fortuna circule libremente desde el primer minuto del nuevo año.

El poder de las monedas y el arroz

Para quienes buscan atraer la prosperidad económica, el ritual de las monedas es uno de los favoritos. La tradición sugiere colocar dos monedas dentro de una bolsa roja el 1 de febrero; el proceso continúa sumando dos monedas más el día 2 y otras dos el día 3. Esta bolsa debe guardarse en un lugar visible de la casa como un recordatorio constante de la riqueza que está por venir, añadiendo una nueva moneda cada año para mantener el flujo del ahorro activo.

Por su parte, el arroz, símbolo máximo de alimento y sustento en la cultura asiática, protagoniza su propia ceremonia de diez días. A partir del 1 de febrero, se debe colocar diariamente una cucharada de arroz crudo en una taza. Al décimo día, se enciende una vela blanca a su lado para bendecir el grano, que finalmente debe cocinarse e integrarse a una comida familiar, sellando así el compromiso con la abundancia compartida.

El color de la fortuna

Finalmente, la estética del hogar juega un rol crucial. Así como el rojo domina las calles de Beijing o Taiwán, el ritual de las flores amarillas invita a traer la luz del sol al interior de nuestras casas. Decorar los ambientes con pétalos o ramos de este color no es solo un detalle decorativo, sino un potente imán para la buena fortuna y la alegría, completando el ciclo de preparación para un 2026 lleno de nuevas oportunidades.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo se celebra la Navidad en otros países? Cinco tradiciones extrañas alrededor del mundo que te dejarán sin palabras

¿Cómo atraer la buena suerte en Navidad? Cuatro rituales fáciles que debés hacer hoy

¿Cómo atraer la buena suerte en Navidad? Cuatro rituales fáciles que debés hacer hoy

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Horóscopo Chino 2026: cuándo empieza el año del Caballo de Fuego y qué signos tendrán más suerte

Horóscopo Chino 2026: cuándo empieza el año del Caballo de Fuego y qué signos tendrán más suerte

Lo más popular
Degollaron a una mujer durante una pelea
1

Degollaron a una mujer durante una pelea

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA
2

Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella
3

Caso Lebbos: rechazan el pedido de libertad condicional de Eduardo Di Lella

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir
4

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores
5

Magistrados crean en Tucumán una red de jueces, fiscales y defensores

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025
6

Jaldo recibió al Bloque Independencia y analizó el balance legislativo 2025

Más Noticias
No te metas con ellos: un estudio poco ético reveló que estos animales son más rencorosos que los humanos

No te metas con ellos: un estudio "poco ético" reveló que estos animales son más rencorosos que los humanos

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Año Nuevo: ¿cómo atienden los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre?

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Qué es y cómo se contagia la leptospirosis: la grave enfermedad que contrajo una ex Gran Hermano

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Tormentas severas: cuáles son las provincias que están bajo alerta amarilla

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Alerta amarilla: tormentas y calor extremo afectan a gran parte del país

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Tuqui 10: tres ganadores se llevaron el pozo millonario

Comentarios