Los rituales del horóscopo chino para empezar el 2026: así podés atraer el dinero este nuevo año

No hay efectos especiales ni inteligencia artificial en los festejos del Año Nuevo Chino. Los inmensos dragones que aparecen por las calles, el rojo que empalaga la vista y las multitudes que salen a las calles son tan reales como el comienzo del calendario lunisolar, uno de los eventos más importantes en distintos países asiáticos y que trascendió al resto del mundo. Y aunque sea difícil replicar las gigantes máscaras en casa, existen otras maneras de recibir el año 2026.