Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Más allá de la fecha exacta, el Año Nuevo Chino despierta interés por las características del animal regente y por las predicciones asociadas a cada signo del horóscopo chino, que abarcan aspectos como el trabajo, las relaciones y el bienestar personal. Qué se puede esperar del ciclo que se inicia y cómo prepararse para aprovecharlo al máximo son algunas de las claves que rodean esta nueva etapa.