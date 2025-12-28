Secciones
Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

El Año Nuevo Chino 2026 inicia un nuevo ciclo según el calendario lunar, regido por un animal cargado de simbolismo, y trae predicciones sobre cómo impactará en cada signo del horóscopo chino en el trabajo, las relaciones y la vida personal.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más antiguas y significativas del mundo y cada inicio marca un cambio de ciclo cargado de simbolismo, rituales y expectativas. En 2026, millones de personas volverán a mirar el calendario lunar para conocer cuándo comienza este nuevo período, qué animal lo representa y cuáles serán las energías predominantes que, según la tradición oriental, influirán en la vida cotidiana.

Más allá de la fecha exacta, el Año Nuevo Chino despierta interés por las características del animal regente y por las predicciones asociadas a cada signo del horóscopo chino, que abarcan aspectos como el trabajo, las relaciones y el bienestar personal. Qué se puede esperar del ciclo que se inicia y cómo prepararse para aprovecharlo al máximo son algunas de las claves que rodean esta nueva etapa.

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el 17 de febrero, fecha que surge del calendario lunar y que varía cada año. Desde ese día se dejará atrás el ciclo anterior y se dará paso a una nueva etapa energética que se extenderá hasta comienzos de 2027. La celebración suele estar acompañada por reuniones familiares, rituales de renovación y símbolos asociados a la prosperidad y la buena fortuna.

¿Qué animal rige el Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 estará regido por el Caballo, uno de los animales más dinámicos del horóscopo chino. Este animal traerá un tiempo de definiciones, pasiones desbordadas y desafíos globales. Así lo anticipa Ludovica Squirru en su nuevo libro y agrega que el equino traerá movimiento, pasión, cambios intensos y transformaciones profundas a nivel personal y global.

Según la reconocida astróloga, el período del equino demandará valentía para definirnos, controlar la impulsividad y trabajar la conciencia y la solidaridad para navegar sus desafíos, que incluyen crisis, conflictos y la necesidad de romper estancamientos, favoreciendo a signos como el Tigre, Perro y Cabra, mientras que a otros les costará más la energía del Fuego.  

¿Cómo será el Año Nuevo Chino 2026 para cada signo?

Según la astrología china, la influencia del Caballo impactará de manera distinta en cada signo:

Rata: un año que exigirá adaptación y cautela, con foco en decisiones laborales.

Buey: etapa de esfuerzo sostenido, con recompensas a largo plazo.

Tigre: uno de los signos más favorecidos, con oportunidades y expansión personal.

Conejo: necesidad de equilibrio emocional y prudencia en los cambios.

Dragón: año activo, con desafíos que impulsarán el crecimiento.

Serpiente: transición luego de su año regente, ideal para ordenar prioridades.

Caballo: protagonista del ciclo, con energía alta y oportunidades, pero con riesgo de excesos.

Cabra: tiempo de introspección y decisiones cuidadosas.

Mono: creatividad en alza y nuevas propuestas, especialmente en lo laboral.

Gallo: año para reorganizarse y fortalecer vínculos.

Perro: estabilidad con avances graduales.

Cerdo: etapa favorable para proyectos personales y bienestar emocional.

De este modo, el Año Nuevo Chino 2026 se presenta como un período marcado por el movimiento, la iniciativa y los cambios, bajo la impronta intensa del Caballo, invitando a cada signo a encontrar su propio ritmo dentro de un ciclo que promete dinamismo y transformación.

