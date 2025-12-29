Secciones
Nacieron trigemelas en Chubut: cuáles son las características de un embarazo múltiple

Cuáles son las causas y por qué se consideran de riesgo los embarazos múltiples.

Los embarazos múltiples revisten mayor complejidad para la embarazada. Los embarazos múltiples revisten mayor complejidad para la embarazada. Foto: embarazogemelar.com
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

La semana pasada, la ciudad de Trelew, en Chubut, vivió un caso atípico en salud neonatal. El equipo médico del Hospital María Humphreys asistió a un parto de trigemelas por primera vez en años. Entre las 8.49 y las 9.52, nacieron tres niñas con carga genética idéntica y con pesos entre los 1460 y 1760 gramos. Aunque las recién nacidas quedaron internadas en el área de neonatología, se informó que tanto ellas como la madre evolucionan de manera favorable.

Las autoridades sanitarias locales debieron elaborar un protocolo para recibir de manera idónea a las trigemelas. De la asistencia del parto participaron equipos de obstetricia, neonatología y enfermería. “Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo”, señaló el gobernador chubutense, Ignacio Torres.

Cómo es un embarazo de trigemelas

Un embarazo de trigemelas se da cuando un único espermatozoide fecunda un único óvulo. Esta unión de células luego se divide en tres partes iguales, lo que da como resultado tres fetos con la misma carga genética. En medicina, esta gestación se denomina monocorial –de única placenta– triamniótica y se trata de un fenómeno no solo poco frecuente, sino también de alta complejidad.

Los embarazos múltiples suelen darse cuando se fecunda más de un óvulo y se implantan en el útero. En estos casos, pueden nacer niños, niñas o una combinación de ambos. Pero cuando un solo óvulo se divide en muchas partes, entonces solo pueden nacer niños o solo niñas.

Al tratarse de un embarazo particular, los riesgos se incrementan en comparación a un embarazo de gestación única o normal. Se incrementan las posibilidades de atravesar preeclampsia, diabetes gestacional o anemia y el riesgo de tener un embarazo prematuro o bebés de bajo peso al nacer. Esto sucede porque hay una mayor demanda fisiológica del cuerpo.

Por qué se producen los embarazos múltiples

Son muchos los factores que se vinculan a un embarazo múltiple. La red de atención médica Stanford Medicine Children’s Health destaca entre las causas:

- Herencia: antecedentes familiares de embarazos múltiples

- Edad avanzada: embarazos en mujeres mayores de 30 años

- Embarazos anteriores: embarazos previos, especialmente los múltiples

- Raza: mujeres afroamericanas tienen mayor posibilidad de tener mellizos. Las mujeres estadounidenses de origen asiático y las indígenas estadounidenses tienen las tasas más bajas de embarazos gemelares

Entre las causas externas que pueden incrementar las probabilidades de tener embarazos múltiples se señalan el uso de medicamentos para estimular la ovulación y las tecnologías de reproducción asistida como la fecundación in vitro.

