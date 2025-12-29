Nacieron trigemelas en Chubut: cuáles son las características de un embarazo múltiple

La semana pasada, la ciudad de Trelew, en Chubut, vivió un caso atípico en salud neonatal. El equipo médico del Hospital María Humphreys asistió a un parto de trigemelas por primera vez en años. Entre las 8.49 y las 9.52, nacieron tres niñas con carga genética idéntica y con pesos entre los 1460 y 1760 gramos. Aunque las recién nacidas quedaron internadas en el área de neonatología, se informó que tanto ellas como la madre evolucionan de manera favorable.