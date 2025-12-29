“Una vez en 200 millones”: en un caso único, nacieron trigemelas en Argentina

Las autoridades insisten en que el éxito del procedimiento para recibir a las niñas es un reflejo del alto nivel de calificación del personal de salud pública de la provincia. Los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería lograron que el acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas.