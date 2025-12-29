“Una vez en 200 millones”: en un caso único, nacieron trigemelas en Argentina

La provincia de Chubut volvió a ser escenario de un hito destacado en la biología humana y la medicina. La semana pasada nacieron hermanas trigemelas, lo que implica que son genéticamente idénticas. Las autoridades locales de salud debieron preparar un protocolo especial para mantener estables las condiciones, tanto de las niñas como de la madre.
La Secretaría de Salud provincial anunció que las cuatro evolucionan favorablemente, pese a que las recién nacidas se encuentran en el servicio de neonatología del Hospital María Humphreys de Trelew. “Se encuentran estables y en buen estado de salud”, detallaron al informar que se trató de un nacimiento pretérmino, comúnmente conocido como prematuro.
Trigemelas: ¿qué se sabe de las niñas de Trelew?
El parto se dio durante el día de Navidad y tuvo una duración aproximada de una hora. Las gemelas nacieron con pesos de 1,460 kilogramos, 1,690 kilogramos y 1,760 kilogramos, entre las 8.49 y las 9.52. Todas quedaron ingresadas en el área de Neonatología para asegurar una vigilancia continua y favorecer su recuperación nutricional.
Las autoridades insisten en que el éxito del procedimiento para recibir a las niñas es un reflejo del alto nivel de calificación del personal de salud pública de la provincia. Los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería lograron que el acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas.
Un embarazo monocorial triamniótico es un caso poco frecuente. Se da cuando un único espermatozoide fecunda un único óvulo. Posteriormente, las células unidas se dividen espontáneamente en tres embriones idénticos, lo que lleva a que las bebés sean consideradas genéticamente idénticas. Aunque es un hito social destacable, puede representar un mayor riesgo para el embarazo y la salud de la gestante.
Los últimos nacimientos de trigemelos en Argentina se registraron en 2020 y 2025, y el primero de la historia del país, en 2019. Las últimas niñas en nacer llegaron a la provincia de Salta en septiembre de este año con pesos entre 1,560 y 1,780 kilogramos, y fueron bautizadas bajo el nombre de Ainara, Amira y Ámbar.