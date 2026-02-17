Secciones
Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

La baja de persianas se nota, pero los dueños de negocios tratan de aguantar.

Hace 5 Hs

Los comerciantes tucumanos están cerrando locales, pero no todos abandonan la actividad. Tres propietarios de negocios de indumentaria cuentan historias divergentes en las que la crisis económica, el cambio de estrategia y la resistencia se entrecruzan. Mientras algunos reducen operaciones, otros cierran sucursales para expandir nuevos proyectos. Los números muestran caídas de consumo, pero las decisiones empresariales revelan que la realidad es más compleja que una simple contracción económica. Cynthia Rodríguez, propietaria de “Dasani Moda” durante 13 años, debe cerrar dos de sus cinco locales. Luisina Neme cierra completamente “Luisina Vestidos” después de 15 años exitosos, pero se mantiene y se expande a otras tiendas. Patricio Velles continúa operando su sastrería femenina “Vértice” enfrentando una “crisis terrible”, pero adaptándose.

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Las causas de los cierres van más allá del consumo caído. Rodríguez identificó: falta de equipo de trabajo, pérdida de poder adquisitivo de clientes e ingreso masivo de ropa importada: “en 2025 fue moderado, pero en 2026 incrementó notablemente”, afirmó. Neme cerró “Luisina Vestidos” por decisión estratégica, no por fracaso económico. “Es un ciclo cumplido. El año 2025 fue la mejor temporada en 15 años, batimos récords de alquileres de vestidos” , explicó. Velles señaló múltiples factores entrelazados en la coyuntura comercial actual: “Es un todo. Se basa en baja de consumo, apertura de importaciones, mala administración financiera de algunos comerciantes, pero principalmente en la carga impositiva”, dijo. Enfatizó que más que los alquileres, la carga impositiva impide crecer realmente.

Costos fijos elevados

Rodríguez relata que implementó “estrategias comerciales agresivas” en redes sociales, tienda web e importación directa. Sin embargo, factores estructurales la presionaron, como el mantenimiento de alquileres al día, costos fijos elevados, y “cargas impositivas, por lo que aproximadamente más de un 30% del precio final va a impuestos”. Menciona también “competencia desleal” de ferias informales y showrooms operando en domicilios particulares. Agrega que también le afectó “la menor circulación de gente por la zona donde está la sucursal, en la calle Buenos Aires”.

