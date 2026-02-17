Transformación del comercio tucumano: algunos cierran y otros buscan alternativas

Los comerciantes tucumanos están cerrando locales, pero no todos abandonan la actividad. Tres propietarios de negocios de indumentaria cuentan historias divergentes en las que la crisis económica, el cambio de estrategia y la resistencia se entrecruzan. Mientras algunos reducen operaciones, otros cierran sucursales para expandir nuevos proyectos. Los números muestran caídas de consumo, pero las decisiones empresariales revelan que la realidad es más compleja que una simple contracción económica. Cynthia Rodríguez, propietaria de “Dasani Moda” durante 13 años, debe cerrar dos de sus cinco locales. Luisina Neme cierra completamente “Luisina Vestidos” después de 15 años exitosos, pero se mantiene y se expande a otras tiendas. Patricio Velles continúa operando su sastrería femenina “Vértice” enfrentando una “crisis terrible”, pero adaptándose.