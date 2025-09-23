Secciones
Trigemelas en Salta: un nacimiento extraordinario que ocurre una vez en un millón

Una madre dio a luz a tres niñas, en un embarazo de alto riesgo que supuso múltiples controles exhaustivos.

Nacieron trigemelas en Salta. Foto: NA. Nacieron trigemelas en Salta. Foto: NA.
Hace 2 Hs

En el Hospital Materno Infantil de Salta se registró la única vez en un millón en la que una madre da a luz a tres bebés al mismo tiempo. Ese fue el caso de Nancy, quien atravesó un parto múltiple donde nacieron tres hermanas, un acontecimiento excepcional y de alto riesgo que conmocionó al personal sanitario y la comunidad salteña.

En Salta, tres hermanas nacieron de la misma cesárea, un hecho que se presenta una vez en un millón de gestaciones. Las bebés compartían placenta, fenómeno que se denomina embarazo monocorial triamnótico, considerado de alto riesgo que supone controles obstétricos exhaustivos.

Según comentó Milagros Ruiz Mauger, residente de Tocoginecología en el Servicio de Salud Fetal que sigue embarazos de alto riesgo, al medio 9 Digital, el embarazo fue controlado de cerca, con revisiones cada dos semanas que implicaron ecografías, control de laboratorio y control obstétrico. Allí detectaron que uno de los bebés sufría de restricción de crecimiento por lo que se decidió un parto prematuro a las 34 semanas de gestación.

Un parto exitoso y controles exhaustivos

El equipo médico realizó la cesárea, la cual resultó exitosa. El orden y el peso de las pequeñas fue el siguiente: Ainara, con 1.640 gramos; Amira, la más pequeña, con 1.560 gramos; y Ámbar, con 1.780 gramos. Las tres se encuentran internadas en el área de Neonatología, bajo estricta vigilancia, para favorecer su evolución tras el parto prematuro.

La madre, Nancy, también permanece bajo controles médicos y se recupera favorablemente. Este es el segundo nacimiento de trigemelas registrado en Salta en 2025, según indicaron desde El Tribuno, mientras que en el primer semestre del año el mismo hospital contabilizó 54 nacimientos de gemelos, lo que dimensiona aún más la rareza del acontecimiento.

Desde la institución destacaron el trabajo coordinado del equipo multidisciplinario que intervino en el seguimiento y nacimiento de las niñas, subrayando la importancia del control prenatal en embarazos de riesgo.

