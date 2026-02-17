Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”
“Lo de Soda fue una fiesta”, tituló LA GACETA el domingo 27 de abril de 1986 la síntesis del concierto que el grupo de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio había dado en Villa Luján el viernes 25 .
Soda Stereo, que estaba en el comienzo de la “sodamanía”, vino a Tucumán acompañado por Fabián von Quintiero (su “tecladista invitado permanente” y presentaba sus primeros temas.
Ese viernes pasaron una tarde fantástica: se fueron al parque 9 de Julio, se sacaron fotos con sus fans, firmaron autógrafos, se subieron a un precioso automóvil Ford 35 con la cantante y animadora infantil Florencia Flor (hemos sacado una captura de pantalla de un video de Florencia Flor) y hasta hicieron unos pases en un casual “picadito” de fútbol. “Todo lo hicieron con humor y demostraron que el divismo no es algo que se les haya subido a la cabeza”, dice la nota del sábado 26. En la conferencia de prensa les preguntaron por la violencia en los recitales -una semana antes había ocurrido en Villa Luján un incidente en concierto de Charly García y Pedro Aznar (ver “Recuerdos fotográficos” del 14/02)- y respondieron que había que tomar al público como individuos y no como rebaño y no generalizar, para respetar a los que van al show con buena onda. También hablaron de cómo había impactado su música. “Muchos de nuestros temas pueden ser calificados de frívolos y muchos no; algunos pueden dar un mensaje más intimista, más profundo. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que dentro del rock surjan esas especies de profetas o consejeros de la juventud, y jamás nosotros podríamos ponernos en esa situación porque ni siquiera hemos resuelto nuestras propias vidas para ponernos a dar consejo a otras personas”.
En el concierto estaban en platea preferencial los mismos que habían molestado en el recital de Charly y Aznar. “Esta vez llevaron cohetes y se dedicaron a la ‘guerrita’ de escupitajos entre ellos y a las manoteadas” -dice la crónica del 27-. “La popular les respondió cantándoles insultos, que respondieron puntualmente”. Entonces los Soda abrieron con “Sobredosis de TV” (recibida con una lluvia de nieve) y “fue el comienzo de una verdadera fiesta de participación. Los chicos se cantaron y bailaron todo, de punta a punta durante los 90 minutos del recital y quedaron extenuados”. El grupo se despidió con “Nada Personal” y un bis con ”Juego de seducción”, con las luces del estadio encendidas. “Fue un verdadero fin de fiesta”, culminó la crónica.