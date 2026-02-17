Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”

Ese viernes pasaron una tarde fantástica: se fueron al parque 9 de Julio, se sacaron fotos con sus fans, firmaron autógrafos, se subieron a un precioso automóvil Ford 35 con la cantante y animadora infantil Florencia Flor (hemos sacado una captura de pantalla de un video de Florencia Flor) y hasta hicieron unos pases en un casual “picadito” de fútbol. “Todo lo hicieron con humor y demostraron que el divismo no es algo que se les haya subido a la cabeza”, dice la nota del sábado 26. En la conferencia de prensa les preguntaron por la violencia en los recitales -una semana antes había ocurrido en Villa Luján un incidente en concierto de Charly García y Pedro Aznar (ver “Recuerdos fotográficos” del 14/02)- y respondieron que había que tomar al público como individuos y no como rebaño y no generalizar, para respetar a los que van al show con buena onda. También hablaron de cómo había impactado su música. “Muchos de nuestros temas pueden ser calificados de frívolos y muchos no; algunos pueden dar un mensaje más intimista, más profundo. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que dentro del rock surjan esas especies de profetas o consejeros de la juventud, y jamás nosotros podríamos ponernos en esa situación porque ni siquiera hemos resuelto nuestras propias vidas para ponernos a dar consejo a otras personas”.