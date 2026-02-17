Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 5 Hs

“Lo de Soda fue una fiesta”, tituló LA GACETA el domingo 27 de abril de 1986 la síntesis del concierto que el grupo de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio había dado en Villa Luján el viernes 25 .

Soda Stereo, que estaba en el comienzo de la “sodamanía”, vino a Tucumán acompañado por Fabián von Quintiero (su “tecladista invitado permanente” y presentaba sus primeros temas.

Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”

Ese viernes pasaron una tarde fantástica: se fueron al parque 9 de Julio, se sacaron fotos con sus fans, firmaron autógrafos, se subieron a un precioso automóvil Ford 35 con la cantante y animadora infantil Florencia Flor (hemos sacado una captura de pantalla de un video de Florencia Flor) y hasta hicieron unos pases en un casual “picadito” de fútbol. “Todo lo hicieron con humor y demostraron que el divismo no es algo que se les haya subido a la cabeza”, dice la nota del sábado 26. En la conferencia de prensa les preguntaron por la violencia en los recitales -una semana antes había ocurrido en Villa Luján un incidente en concierto de Charly García y Pedro Aznar (ver “Recuerdos fotográficos” del 14/02)- y respondieron que había que tomar al público como individuos y no como rebaño y no generalizar, para respetar a los que van al show con buena onda. También hablaron de cómo había impactado su música. “Muchos de nuestros temas pueden ser calificados de frívolos y muchos no; algunos pueden dar un mensaje más intimista, más profundo. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a que dentro del rock surjan esas especies de profetas o consejeros de la juventud, y jamás nosotros podríamos ponernos en esa situación porque ni siquiera hemos resuelto nuestras propias vidas para ponernos a dar consejo a otras personas”.

Recuerdos fotográficos: 1986. Soda Stereo: fiesta, paseo con Florencia Flor y “picadito”

Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

En el concierto estaban en platea preferencial los mismos que habían molestado en el recital de Charly y Aznar. “Esta vez llevaron cohetes y se dedicaron a la ‘guerrita’ de escupitajos entre ellos y a las manoteadas” -dice la crónica del 27-. “La popular les respondió cantándoles insultos, que respondieron puntualmente”. Entonces los Soda abrieron con “Sobredosis de TV” (recibida con una lluvia de nieve) y “fue el comienzo de una verdadera fiesta de participación. Los chicos se cantaron y bailaron todo, de punta a punta durante los 90 minutos del recital y quedaron extenuados”. El grupo se despidió con “Nada Personal” y un bis con ”Juego de seducción”, con las luces del estadio encendidas. “Fue un verdadero fin de fiesta”, culminó la crónica.

Temas TucumánCharly GarcíaSoda StereoRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

Recuerdos fotográficos: cuando los “colados” se hicieron la fiesta con Maná en Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando los “colados” se hicieron la fiesta con Maná en Tucumán

Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

Atención hinchas de Tucumán Central: no venderán entradas en Catamarca y habrá un punto de control en la ruta

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Cielorrasos, mezcla y el sueño del Federal A: el obrero de Tucumán Central que construye su propio destino

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Lo más popular
Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán
1

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
2

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

3

La crisis y el comienzo del ciclo lectivo

4

Cartas de lectores: “Desquicio”

5

Cartas de lectores: Tafí Viejo, un ejemplo de innovación y solidaridad

6

Cartas de lectores: las políticas de ajuste

Más Noticias
Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Democracia de espectadores y la puja en la “forma” de hacer política

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cartas de lectores: ¡Viva Villa Rita!

Cartas de lectores: ¡Viva Villa Rita!

Política actual de los biocombustibles

Política actual de los biocombustibles

Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas

Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas

¿Quién descansó realmente en las vacaciones?

¿Quién descansó realmente en las vacaciones?

Comentarios